Ισραήλ: Τρία κύματα επιθέσεων σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισήλθε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε τρία κύματα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2026, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές του πυρηνικού και στρατιωτικού του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, πλήττοντας τρεις διαφορετικές περιοχές εντός του Ιράν.

Στόχοι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια όπλων

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και σε μονάδες παραγωγής πυρομαχικών.

Μεταξύ των βασικών στόχων ήταν:

Στην Αράκ, υποδομή που φέρεται να χρησιμοποιείται για παραγωγή πλουτωνίου, κρίσιμου για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Στη Γιαζντ, εγκατάσταση που – σύμφωνα με το Ισραήλ – είναι μοναδική και χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών απαραίτητων στη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου

Παράλληλα, επλήγησαν στρατιωτικές βιομηχανίες που παράγουν πυρομαχικά, καθώς και εγκαταστάσεις του ιρανικού υπουργείου Άμυνας.

Στόχευση δικτύων εξοπλισμού οργανώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε – σύμφωνα με τις IDF – σε εγκαταστάσεις που φέρονται να τροφοδοτούν με όπλα οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν:

μονάδες παραγωγής πυρομαχικών

εγκαταστάσεις ανάπτυξης προηγμένων εκρηκτικών

υποδομές κατασκευής εξαρτημάτων για βαλλιστικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «συνεχίζουν να πλήττουν σε βάθος τις στρατιωτικές βιομηχανίες του καθεστώτος, προκειμένου να αποδυναμώσουν τις παραγωγικές του δυνατότητες».

Καταγγελία Ιράν για νέο πλήγμα στο Μπουσέρ

Από την πλευρά του, το Ιράν κατήγγειλε ότι το Ισραήλ προχώρησε σε τρίτη επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού στο Μπουσέρ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) είχε ήδη αναφέρει ότι η ίδια εγκατάσταση είχε πληγεί και στις 17 και 24 Μαρτίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση και πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια της περιοχής.

Κλιμάκωση χωρίς ορατή αποκλιμάκωση

Οι επιθέσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ένταση και τη διαρκή διεύρυνση της σύγκρουσης, με τα πλήγματα να επεκτείνονται σε στρατηγικούς στόχους υψηλής σημασίας.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή να αυξάνεται, καθώς οι επιθέσεις αποκτούν πλέον χαρακτήρα στρατηγικού πλήγματος σε κρίσιμες υποδομές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



