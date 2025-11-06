Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του το απόγευμα της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, εξαπολύοντας σειρά βομβαρδισμών εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά από προειδοποίηση εκκένωσης που απευθύνθηκε σε κατοίκους τριών χωριών της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι αεροπορικές επιδρομές στρέφονται εναντίον υποδομών της σιιτικής οργάνωσης, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, ως απάντηση σε προσπάθειες επανεκκίνησης επιχειρήσεων από πλευράς Χεζμπολάχ. Ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X: «Ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει εντός ολίγου στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο».

Η προειδοποίηση εκκένωσης αφορά συγκεκριμένα τα χωριά Άιτα αλ Τζαμάλ, αλ Ταγίμπα και Ταΐρ Ντέμπα, όπου οι αρχές προειδοποιούν για επικείμενες επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας ότι απορρίπτει κάθε μορφή πολιτικής διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ, επικαλούμενη το «νόμιμο δικαίωμά» της να αμυνθεί. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, με τις επιθέσεις να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συγκρούσεων στην περιοχή.

