Ισραηλινές δυνάμεις περνούν τα σύνορα του Λιβάνου, βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό ο IDF

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διευρύνεται καθώς το πρωί της Τρίτης 3/03/2026, οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



