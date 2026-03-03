Ισραηλινές δυνάμεις περνούν τα σύνορα του Λιβάνου, βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό ο IDF

Χερσαία επέμβαση στα νότια του Λιβάνου, από το Ισραήλ το πρωί της Τρίτης 3/03/2026.

03 Μαρ. 2026 9:20
Pelop News

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διευρύνεται καθώς το πρωί της Τρίτης 3/03/2026, οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

