Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ

Σε μία κίνηση με βαρύ γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία φέρεται να πραγματοποίησε πλήγμα σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ξένα μέσα και ιρανικές πηγές. Η εξέλιξη θεωρείται κομβική, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που αποδίδεται στο Ισραήλ επίθεση με στόχο υποδομές φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλαδή έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες της οικονομικής της ισχύος.

Σύμφωνα με το Axios, δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση έγινε σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι στο παρελθόν η Ουάσιγκτον είχε εκφράσει αντιρρήσεις για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν χωρίς προηγούμενη αμερικανική έγκριση, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις σημερινές πληροφορίες.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν εγκαταστάσεις στο κοίτασμα South Pars, κοντά στην Μπουσέρ. Το South Pars είναι ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά πεδία του Ιράν και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου παγκοσμίως, στοιχείο που εξηγεί γιατί ένα τέτοιο πλήγμα εκλαμβάνεται ως άμεσο χτύπημα στην οικονομική και ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στην περιοχή επλήγησαν και ότι στο σημείο ξέσπασε φωτιά, με ομάδες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν για την κατάσβεσή της. Μέχρι στιγμής, οι διαθέσιμες πληροφορίες επικεντρώνονται κυρίως στην έκταση της ζημιάς στις υποδομές και όχι σε τυχόν ανθρώπινες απώλειες.

Η σημασία της επίθεσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters για επίθεση στο ίδιο κοίτασμα, ένα χτύπημα στο South Pars μπορεί να προκαλέσει ακόμη και μερική αναστολή της παραγωγής φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια επιχείρηση δεν έχει μόνο στρατιωτικό ή συμβολικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία της ιρανικής ενεργειακής μηχανής.

Λίγο μετά την επίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία επανέλαβε τη γνωστή ρητορική περί Ιράν ως κορυφαίου κρατικού χορηγού της τρομοκρατίας. Η τοποθέτησή του ήρθε να ενισχύσει την εικόνα ότι η Ουάσιγκτον όχι μόνο δεν αποστασιοποιείται από την κλιμάκωση, αλλά τη στηρίζει πολιτικά.

Το πλήγμα αυτό προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αστάθειας σε μια ήδη εκρηκτική περιοχή, καθώς η στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων ανεβάζει τον κίνδυνο ευρύτερων επιπτώσεων στις αγορές ενέργειας και στην ασφάλεια της περιοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, η επίθεση στο South Pars δεν είναι απλώς ένα ακόμη στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



