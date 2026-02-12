Ιστορικά υψηλά για τα διεθνή χρηματιστήρια, η εικόνα του δολαρίου

Οι διεθνείς αγορές, κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά σήμερα Πέμπτη 12/02/2026, με τις μετοχές να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Τα στοιχεία για την εργασία στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση μείωση των επιτοκίων, ενώ η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στο τέλος της εβδομάδας άσκησε πιέσεις στο δολάριο.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε σχεδόν τις διπλάσιες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο σε σχέση με τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, καταλαγιάζοντας τις ανησυχίες για τυχόν κάμψη της αγοράς εργασίας.

Παρόλο που τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), το Reuters αναφέρει πως τα αναθεωρημένα στοιχεία που έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης είχε σχεδόν «παγώσει» πέρυσι, διατηρούν ζωντανό το σενάριο για νομισματική χαλάρωση εντός του έτους.

-MSCI All-World: Ο παγκόσμιος δείκτης, με κέρδη σχεδόν 4,5% από την αρχή του έτους, κατέγραψε άνοδο για πέμπτη συνεχή ημέρα, «φλερτάροντας» με το ιστορικό υψηλό της Τετάρτης.

-STOXX 600: Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,4%, σημειώνοντας επίσης ρεκόρ, λαμβάνοντας ώθηση από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα του ομίλου ειδών πολυτελείας Hermes και του γαλλικού ομίλου ψηφιακών υποδομών Legrand.

Παρά το θετικό κλίμα, η επενδυτική αυτοπεποίθηση δοκιμάστηκε αυτόν τον μήνα από ρευστοποιήσεις σε κλάδους όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι κατασκευαστές υλικού και λογισμικού, λόγω των ανησυχιών για τις πιθανές ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Όσον αφορά τα επιτόκια, οι πιθανότητες για μια μείωση κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης τον Μάρτιο υποχώρησαν δραματικά στο 5% (από 20% προ των στοιχείων), σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Η γενική εικόνα δείχνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ενδέχεται να γίνουν πιο σφιχτές», σχολίασε ο Thomas Mathews, επικεφαλής αγορών Ασίας-Ειρηνικού της Capital Economics. «Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι επενδυτές ίσως υπερεκτιμούν τα περιθώρια χαλάρωσης, και τα κρατικά ομόλογα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περαιτέρω πιέσεις».

Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων στήριξαν το δολάριο, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την ανεξαρτησία της Fed και οι πολιτικοί κίνδυνοι υποδηλώνουν ότι το αμερικανικό νόμισμα θα χρειαστεί περισσότερες τέτοιες θετικές εκπλήξεις από τα οικονομικά δεδομένα για να διατηρήσει την ανάκαμψή του.

