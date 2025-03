Ιστορική Διακήρυξη Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Κηρύσσω την 25η Μαρτίου 2025, ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στην καθιερωμένη δεξίωση για την 25η Μαρτίου, τόνισε: «Από την Ουάσιγκτον μέχρι το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Ντιτρόιτ, από τη Φιλαδέλφεια μέχρι το διάσημο Τάρπον Σπρινγκς -ξέρετε όλοι για το Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριντα – οι Ελληνοαμερικανοί έχουν ευλογήσει τη χώρα μας με εξαιρετικό θάρρος, πατριωτισμό και απίστευτες ικανότητες. Υπό αυτή τη διακυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να τιμούμε τις αρετές, τα ιδανικά και το πνεύμα αυτής της σπουδαίας κληρονομιάς, που είναι πραγματικά μεγαλειώδης και έχει ανθίσει εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τη χρυσή εποχή της αρχαίας Ελλάδας μέχρι τη χρυσή εποχή της Αμερικής».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον Λευκό Οίκο και συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή Διακήρυξη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει συγκεκριμένες και στοχευμένες αναφορές στην πολιτική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών και τα τέσσερα χρόνια που παρήλθαν ενδιάμεσα της πρώτης και της δεύτερης θητείας του, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει αιχμηρά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για πρόσωπα που ίσως να μην του ήταν ιδιαίτερα συμπαθή στην αίθουσα.



«Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω στον Λευκό Οίκο εκατοντάδες υπερήφανους, σκληρά εργαζόμενους Ελληνοαμερικανούς πατριώτες. Γνωρίζω πολλούς από εσάς. Τους περισσότερους σας συμπαθώ, κάποιους όχι – γίνονται πολύ σκληροί. Υπάρχουν σκληροί άνθρωποι εκεί έξω, αλλά δεν πειράζει. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε όλους» είπε ο κ. Τραμπ.

Ξεκίνησε από τους «δικούς του» Έλληνες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε τη διακριτή θέση των μελών της ελληνικής ομογένειας στην αμερικανική πολιτική σκηνή, τις επιστήμες και το επιχειρείν, αναφερόμενος ονομαστικά σε σειρά ομογενών που συνεργάζονται άμεσα και έμμεσα μαζί του, επί δεκαετίες. Εκκινώντας από το επιτελείο του, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στον Michael Kratsios, αλλά και στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Michael J. Rigas, όπως και στον επικεφαλής της ομάδας «Greeks for Trump», με έντονη δραστηριότητα στα social media, Christos Marafatsos.

Ειδική αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου με ελληνικές ρίζες, με πρώτον τον Gus Bilirakis, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο» του, όπως και τον Mike Haridopolos. Παρόλο που δεν κατάφερε την εκλογή του στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον υποψήφιο Jimmy Patronis, αλλά και στον πρώην επιτελάρχη του στο Λευκό Οίκο, Reince Priebus.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την παρουσία του μεγιστάνα και «φίλου» του John Catsimatidis, όπως και της συζύγου του, Margo, και της κόρη του Andrea, παράλληλα με τις αναφορές στην Πρέσβειρα της Ελλάδας στις ΗΠΑΤρα, Αικατερίνης Νασίκα, αλλά και του Πρεσβευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευάγγελου Σάββα.

Ο πρώτος, ωστόσο, ελληνοαμερικανός που προσκλήθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να ανέβει στο βήμα ήταν ο Alek Skarlatos, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Όρεγκον. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξιστόρησε την οικογενειακή του ιστορία, ξεκινώντας από τον παππού του, που πολεμούσε τους Ναζί, για να φτάσει στην ηρωική πράξη του 32χρονου ελληνοαμερικανού πολιτικού και μέλους τότε της Εθνικής Φρουράς του Στρατού του Όρεγκον να ακινητοποιήσουν τους δράστες τρομοκρατικής επίθεσης το 2015, η οποία έλαβε χώρα σε δρομολόγιο τρένου Thalys από το Άμστερναμ στο Παρίσι, με το οποίο ο Σκαρλάτος επέστρεφε από αποστολή στο Αφγανιστάν.

Τελευταία, αλλά όχι έσχατη υπήρξε η ονομαστική αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στον επιχειρηματία Steve Veletsis της εταιρίας Design Cuisine Catering, η οποία συνεργάζεται με το Λευκό Οίκο επί δεκαετίες, αλλά και στην κόρη του Αλεξάνδρα, η οποία εργάζεται στο Λευκό Οίκο.

Η Διακήρυξη Τραμπ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

«Στις 25 Μαρτίου 1821, εμπνευσμένοι από το «Ελευθερία ή Θάνατος», οι Έλληνες επαναστάτες ξεκίνησαν τον πόλεμο της ανεξαρτησίας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο σκληρός νικηφόρος αγώνας οδήγησε στην ίδρυση ενός κυρίαρχου ελληνικού κράτους και μιας εθνικής πατρίδας για την Ελλάδα. Στην 204η επέτειο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τον ηρωικό αγώνα για την ελευθερία και τα διαρκή δημοκρατικά ιδεώδη που συνεχίζουν να εμπνέουν τον κόσμο.

Η Αμερική είναι άρρηκτα δεμένη τόσο με την αρχαία όσο και με τη σύγχρονη Ελλάδα. Μας δένει η ιστορία και η παράδοση, ο αγώνας για αυτοδιάθεση, χειραφέτηση και αναγέννηση. Οι πατέρες της δημοκρατίας μας εμπνεύστηκαν από τους Έλληνες φιλοσόφους και πολιτικούς για να διαμορφώσουν τα δόγματα της νέας μας δημοκρατίας, που τώρα κατοχυρώνονται στο Σύνταγμά μας. Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί, εν μέρει, από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες και στην αρχιτεκτονική, στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, καθώς και στην ακαδημαϊκή και στρατιωτική παράδοση.

Σήμερα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενιές Ελληνοαμερικανών εμπλουτίζουν τις γειτονιές και τις κοινότητές μας με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά παραδόσεων που στηρίζονται στην οικογένεια, στην πίστη, στη φιλοξενία και στην ευθύνη του πολίτη.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους παλαιότερους φίλους και στρατηγικούς εταίρους τους έθνους μας, καθώς και ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκτιμούμε την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην οικονομική και διπλωματική συνεργασία μας, καθώς δημιουργούμε ευκαιρίες για συνεργασία σε βασικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η άμυνα. Η μόνιμη παρουσία ναυτικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και οι διμερείς εκπαιδευτικές ασκήσεις ενισχύουν τις πολεμικές ικανότητες και αντικατοπτρίζουν την αμοιβαία δέσμευσή μας για κοινή στρατιωτική συνεργασία ως ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη.

Την ημέρα αυτή, γιορτάσουμε την ελληνική ανεξαρτησία, τους ανθρώπους που μοιράζονται την ελληνική κληρονομία σε όλο τον κόσμο και τη διαρκή φιλία μεταξύ των ομοϊδεατών εθνών μας που αγαπούν τη δημοκρατία, τον πατριωτισμό, την ευημερία και την ειρήνη.

Τώρα, λοιπόν, εγώ, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου ανατίθεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, κηρύσσω δια του παρόντος την 25η Μαρτίου 2025, ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το παρών στη δεξίωση έδωσε η μελλοντική πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο της Γκίλφοϊλ, την φίλησε και λέγοντας ότι είναι «ένας καλός άνθρωπος», την κάλεσε μαζί του στο βήμα.

«Είναι η τιμή και το προνόμιο μιας ολόκληρης ζωής να υπηρετώ αυτή τη χώρα και να το κάνω υπό την καθοδήγηση, την ηγεσία του πιο σημαντικού, ισχυρού προέδρου που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Που γνωρίζω ότι αγαπά την Ελλάδα και την σπουδαία ιστορία της και την δημοκρατία της. Με τον Τραμπ θα κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια και θα ξυπνάτε αισιόδοξοι γιατί θα ξέρετε πως κάποιος θα πολεμάει για την οικονομία των ΗΠΑ, αλλά και της Ελλάδας, για θρησκευτικές ελευθερίες και την ελευθερία και για να συνεχιστεί η συμμαχία Ελλάδας και Αμερικής. Ο Θεός να σας έχει καλά», είπε η πρέσβης, κάνοντας τον σταυρό της με τον ορθόδοξο τρόπο.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους παριστάμενους ότι «έχετε τιμήσει τη χώρα μας με το κουράγιο σας και τον πατριωτισμό σας. Υπό αυτή την κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τα ιδεώδη σας και το πνεύμα αυτής της μοναδικής κληρονομιάς χιλιάδων ετών από την χρυσή εποχή της Ελλάδας μέχρι τη χρυσή εποχή των ΗΠΑ που βρισκόμαστε τώρα. Είστε σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν θα έχανα με τίποτα την σημερινή εκδήλωση. Ακύρωσα κάτι πολύ σημαντικό για να έρθω εδώ. Μόλις μου είπαν ότι θα γίνει σήμερα το ακύρωσα. Να είστε καλά».

