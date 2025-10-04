Ιστορική μέρα για τις γυναίκες του ΝΟΠ, η ΝΕΠ επέστρεψε για να μείνει

Ιστορική είναι η σημερινή μέρα για την γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής, όπου ήρθε με στόχο να βάλει την σφραγίδα της.

Από την άλλη, η ΝΕΠ με νέο τεχνικό τον Γιώργο Τσόκα επέστρεψε άμεσα στα «σαλόνια» της Α1 Εθνικής και έχει βάλει τον πήχη πιο ψηλά στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες θα παίξουν εντός έδρας, η ΝΕΠ θα υποδεχτεί στις 14.00 τα Χανιά και ο ΝΟΠ στις 15.30 το ΝΟ Ρέθυμνου και αμφότερες θέλουν τη νίκη για να μπουν με το “δεξί”.

Η «Π» ετοίμασε και σας παρουσιάζει τα ρόστερ των δυο ομάδων:

ΝΕΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όλγα Σκαρπαλέζου

Ευφροσύνη Τσιμάρα

Αθηνά Ανδρουτσέλη

Χικάρου Σιτάρα (Ιαπωνία)

Σελέστ Αλμενταρίζ (ΗΠΑ)

Αγγελική Γιαννακέα

Κατερίνα Λιαπάκη

Νικολίνα Μαρία Μιχαλάτου

Κωνσταντίνα Ζήκου

Δήμητρα Κοντάκου

Ανδριάνα Κοντάκου

Ραφαέλα Μαργαρίτη

Ραφαέλα Κακαϊδη

Μαρία Κεπενού

Βασιλική Αρνα

Ειρήνη Τσίγκα

Χάρα Κοντάκου

Θάλεια Κοτζαμπάση

Γεωργία Λαμπάτου

Αποστολία Αβράμη

Λυδία Πολίτη

Ελένη Τσίγκα

Ανδρομάχη Αγγελοπούλου

Μάρθα Πλιάκα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Τσόκας

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Σοφία Μανέτα.

ΝΟΠ

Το ρόστερ του ΝΟΠ αποτελείται από τις εξής:

Σμαράγδα Γροζοπούλου

Έλενα Γιαννακοπούλου

Ελπινίκη Κονταλέξη

Γεωργία Ζαφειράκη

Κατερίνα Ζαφειράκη

Μαρία Ζαφειράκη

Ελενα Πέττα

Κλειώ Καλογερή

Μαρία Μπαλάτσα

Ναυσικά Μπαλάτσα

Όλγα Μοίραλη

Ιωάννα Λυκοθανάση

Σταυρούλα Πασσά

Αναστασία Αναστασίου

Βιολέτα Παπαδημητρίου

Παρασκευή Βαβίλη

Νεφέλη Αγγελική Καυκιά

Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αλεξάνδρα Κασπίρη

Γιοβάνα Ράντονιτς (Σ)

Ντανιέλ Κροτό (ΗΠΑ)

Δήμητρα Κόρμπου

Ανδριανή Αναστασίου

Μαρίλη Κεφαλόπουλου

Αλεξάνδρα Τσάγκα

Αλίσια Λιάπη

Αναστασία Ζαφειράκη

Νικολία Κιούση

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βασίλης Κανελλόπουλος

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Λία Μπαρτζελά.

