Ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία

«Σάρκα και οστά» λαμβάνουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία ιστορική στιγμή» επεσήμανε η πρόεδρος την Κομισιόν. «Αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια προς ένταξιν χώρα από το 2005 και η Αλβανία από το 2014.

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

This historic moment is your success. The result of your hard work.

The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022