Ιστορική συμφωνία Παρισιού – Κιέβου: Η Ουκρανία αγοράζει 100 μαχητικά Rafale και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν επιστολή προθέσεων στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια μαχητικών Rafale, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T και προηγμένων drones, εντάσσοντας τη γαλλική αμυντική βιομηχανία στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη γαλλική αεροπορική βάση του Βιλακουμπλέ, όπου ο Μακρόν τον υποδέχθηκε προσωπικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», μιλώντας για «σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας».

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Γαλλίας να θέσει την τεχνολογική υπεροχή της στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα θα «ενισχύσει την άμυνα των ουκρανικών ουρανών».

Ο Ζελένσκι υπέγραψε επίσης επιστολή προθέσεων για την αγορά 100–150 σουηδικών Gripen, ενώ ήδη η Ουκρανία διαθέτει μαχητικά Mirage από τη Γαλλία.

Το σύστημα SAMP-T νέας γενιάς θα ενταχθεί στη Γαλλία από το 2027 και διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Μετά την υπογραφή, οι δύο ηγέτες συμμετείχαν σε γαλλο-ουκρανικό forum για drones, ενώ επισκέφθηκαν το στρατηγείο της “πολυεθνούς δύναμης Ουκρανία” στο Μον Βαλεριέν – την κοινή πρωτοβουλία Παρισιού και Λονδίνου που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός.

Η “συμμαχία των προθύμων”, που αριθμεί 35 χώρες, έχει ήδη τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γαλλίας.

