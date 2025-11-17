Ιστορική συμφωνία Παρισιού – Κιέβου: Η Ουκρανία αγοράζει 100 μαχητικά Rafale και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

Σε μια στρατιωτική συμφωνία που χαρακτηρίζεται «ιστορική» από το Παρίσι, η Ουκρανία προχωρά στην αγορά έως και 100 γαλλικών μαχητικών Rafale, ενισχύοντας κατακόρυφα την αεροπορική και αντιαεροπορική της ισχύ απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ιστορική συμφωνία Παρισιού - Κιέβου: Η Ουκρανία αγοράζει 100 μαχητικά Rafale και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας
17 Νοέ. 2025 13:21
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν επιστολή προθέσεων στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια μαχητικών Rafale, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T και προηγμένων drones, εντάσσοντας τη γαλλική αμυντική βιομηχανία στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη γαλλική αεροπορική βάση του Βιλακουμπλέ, όπου ο Μακρόν τον υποδέχθηκε προσωπικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», μιλώντας για «σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας».

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Γαλλίας να θέσει την τεχνολογική υπεροχή της στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα θα «ενισχύσει την άμυνα των ουκρανικών ουρανών».

Ο Ζελένσκι υπέγραψε επίσης επιστολή προθέσεων για την αγορά 100–150 σουηδικών Gripen, ενώ ήδη η Ουκρανία διαθέτει μαχητικά Mirage από τη Γαλλία.

Το σύστημα SAMP-T νέας γενιάς θα ενταχθεί στη Γαλλία από το 2027 και διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Μετά την υπογραφή, οι δύο ηγέτες συμμετείχαν σε γαλλο-ουκρανικό forum για drones, ενώ επισκέφθηκαν το στρατηγείο της “πολυεθνούς δύναμης Ουκρανία” στο Μον Βαλεριέν – την κοινή πρωτοβουλία Παρισιού και Λονδίνου που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός.

Η “συμμαχία των προθύμων”, που αριθμεί 35 χώρες, έχει ήδη τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γαλλίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
15:32 Εναερκτήρια συνάντηση του έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ