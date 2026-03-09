Ιστορικό ράλι στο πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, «μικρό το τίμημα» δηλώνει ο Τραμπ

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο για δέκατη συνεχή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεπερνώντας τα 118 δολάρια το βαρέλι και προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές.

Περίπου στις 04:30 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 27,54% στα 118,22 δολάρια. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο 2022, με τις δύο ποικιλίες να διασχίζουν το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων κατά την έναρξη των ασιατικών συναλλαγών.

Η εκτίναξη αποδίδεται στην κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διαταραχές στην παραγωγή και de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμου διαύλου για το 20% περίπου της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, το WTI έχει αυξηθεί σχεδόν 60%, σε ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο σύντομο διάστημα.

Οι ασιατικές αγορές αντέδρασαν άμεσα: Στο Τόκιο, ο Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% και ο Topix κατά 5,08%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi έχανε 6,48%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτήρισε τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις «πολύ μικρό τίμημα» για την εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής και την εξασφάλιση ασφάλειας και ειρήνης για τις ΗΠΑ και τον κόσμο. «Μόνο οι ηλίθιοι θα σκέφτονταν διαφορετικά», πρόσθεσε, προβλέποντας γρήγορη πτώση των τιμών μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Στις ΗΠΑ, η άνοδος του αργού μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής της βενζίνης κατά περίπου 16% μέσα σε μία εβδομάδα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 3,45 δολάρια το γαλόνι (περίπου 0,91 δολάρια ανά λίτρο), σύμφωνα με την American Automobile Association (AAA). Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, όπως ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσαν σε τηλεοπτικές εμφανίσεις ότι πρόκειται για προσωρινή διαταραχή και ότι οι τιμές θα επανέλθουν σύντομα.

