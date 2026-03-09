Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου – Συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νεότερη ενημέρωση: Συναγερμός για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Δεκάδες πτήσεις επιστροφής

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, οργανώνοντας σειρά πτήσεων για την ασφαλή επιστροφή όσων επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ERTNews, για σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, αναμένεται σημαντικός αριθμός πτήσεων επαναπατρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πτήσεις από το Τελ Αβίβ, με οκτώ να επιστρέφουν από το Ισραήλ, τρεις από την Τάμπα, δύο από το Ντουμπάι και δύο από τη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί μία πτήση από το Αμμάν και μία ακόμη από το Άμπου Ντάμπι.

Οι πτήσεις αυτές εντάσσονται στον σχεδιασμό για την απομάκρυνση Ελλήνων υπηκόων από περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην ασφαλή και συντονισμένη μετακίνησή τους.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, για τη σημερινή ημέρα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 18 αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού και 14 αναχωρήσεις, ενώ 25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Νεότερη Ενημέρωση: Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ήχησαν ξανά σειρήνες

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου ήχησαν και πάλι σειρήνες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονταν κοντά στη βάση.

Στο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους γινόταν σύσταση να παραμείνουν εντός των οικιών τους και να μείνουν στις θέσεις τους μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά και συμπαγή έπιπλα.

Η Τουρκία στέλνει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου

Νεότερη Ενημέρωση: Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Αναφορές για τραυματισμό

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν από κρατικό μέσο του Ιράν αναφέρονται στην κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, χωρίς ωστόσο να δίνονται πολλές λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

Νεότερη Ενημέρωση: Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 από το διυλιστήριο της BAPCO Energies στο νησί Σίτρα του Μπαχρέιν, μετά από ιρανική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή αλ Μάαμεερ.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνίας του Μπαχρέιν και αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων της χώρας, η πυρκαγιά ξέσπασε μετά από πλήγμα (πιθανώς με πύραυλο ή drone), προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς θύματα. Οι αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ η BAPCO Energies κήρυξε force majeure στις δραστηριότητές της λόγω της επίθεσης και της συνεχιζόμενης περιφερειακής σύγκρουσης, διασφαλίζοντας ωστόσο την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Η BAPCO αποτελεί το κύριο διυλιστήριο της χώρας και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου. Η επίθεση εντάσσεται στην κλιμάκωση των ιρανικών αντεπιθέσεων κατά χωρών του Κόλπου, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή τεσσάρων drones που κατευθύνονταν προς το πεδίο Σέιμπα (νοτιοανατολικά, κοντά στα ΗΑΕ), ενώ παρόμοιες απόπειρες είχαν σημειωθεί και την προηγούμενη ημέρα.

Επιπλέον, drones και ρουκέτες στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης (αποκρούστηκαν από σύστημα C-RAM) και στρατιωτική βάση ΗΠΑ κοντά στο Ερμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, με τις τιμές του αργού να εκτοξεύονται (WTI και Brent πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι), προκαλώντας ιστορικό ράλι εν μέσω του πολέμου.

Νεότερη Ενημέρωση: Ιστορικό ράλι στο πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, «μικρό το τίμημα» δηλώνει ο Τραμπ

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο για δέκατη συνεχή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεπερνώντας τα 118 δολάρια το βαρέλι και προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές.

Περίπου στις 04:30 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 27,54% στα 118,22 δολάρια. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο 2022, με τις δύο ποικιλίες να διασχίζουν το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων κατά την έναρξη των ασιατικών συναλλαγών.

Νεότερη Ενημέρωση: Τραμπ: Η λήξη του πολέμου με το Ιράν θα αποφασιστεί «αμοιβαία» με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνεννοηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Θα λάβω την απόφαση τη σωστή στιγμή», τόνισε σε συνέντευξη στους Times of Israel.

Αρχική Ενημέρωση: Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης για δέκατη συνεχή ημέρα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, συνεχίζουν τις εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Στην Τεχεράνη, πυκνοί καπνοί υψώνονται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και καυσίμων που έχουν πληγεί, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν καταστροφές στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, όπου καταστράφηκαν τουλάχιστον 16 αεροσκάφη που συνδέονται με τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Επιπλέον επιθέσεις καταγράφηκαν στο Ισφαχάν, όπου ισοπεδώθηκαν βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στη Βηρυτό, νέο κύμα ισραηλινών πλήγματων σημειώθηκε στα νότια προάστια και σε άλλες περιοχές, με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε επίθεση στο νότιο Τάιρ Ντέμπα σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 15.

Από την πλευρά του Ιράν, υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ –ο οποίος ανέλαβε μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ–, εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι κατά του Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους σε χώρες του Κόλπου.

Διαβάστε επίσης: Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από το παρασκήνιο στην ηγεσία του Ιράν, οι δεσμοί με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στο Μπαχρέιν, ιρανική επίθεση με drone έπληξε εγκαταστάσεις της BAPCO (Bahrain Petroleum Company), της κύριας πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας στο νησί Σίτρα, προκαλώντας μεγάλες φωτιές. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον 32 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, με τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Στο Κουβέιτ και το Κατάρ καταγράφηκαν επίσης εκρήξεις και απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων, με τις δυνάμεις αεράμυνας να αναχαιτίζουν αρκετά βλήματα. Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την αναχαίτιση drones που κατευθύνονταν προς πετρελαϊκό πεδίο στην ανατολική περιοχή.

Στο Ιράκ, κοντά στο Ερμπίλ, αναχαιτίστηκαν ιρανικά drones, ενώ η Συρία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου θα ληφθεί από κοινού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από τη Σαουδική Αραβία λόγω κινδύνων ασφαλείας.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



