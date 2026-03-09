Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από το παρασκήνιο στην ηγεσία του Ιράν, οι δεσμοί με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η Συνέλευση των Ειδικών εξέλεξε επίσημα τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά η ανώτατη θέση περνά εντός της ίδιας οικογένειας από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, κληρικός μεσαίου βαθμού, παραμένει εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο επιδραστικές, αλλά λιγότερο ορατές, φιγούρες του ιρανικού καθεστώτος. Δεν έχει κατέχει ποτέ επίσημα πολιτικά αξιώματα ούτε έχει εμφανιστεί συχνά δημόσια, ωστόσο ασκεί σημαντική επιρροή μέσω του Γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη, όπου λειτουργούσε ως στενός σύμβουλος και διαμεσολαβητής του πατέρα του.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ για Ιράν: «Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης δεν θα κρατήσει χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ»

Οι σχέσεις του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είναι ιδιαίτερα στενές και χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980, όταν υπηρέτησε στο τάγμα Habib κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Η μονάδα αυτή, στενά συνδεδεμένη με τους Φρουρούς, συμμετείχε σε κρίσιμες επιχειρήσεις, και πολλοί συμμαχητές του ανέλαβαν αργότερα υψηλές θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας του IRGC. Αυτοί οι δεσμοί θεωρούνται καθοριστικοί για την εδραίωση της επιρροής του σε πολιτικούς, στρατιωτικούς και θρησκευτικούς κύκλους.

Αναλυτές, όπως ο Έρικ Μάντελ από το Middle East Political and Information Network, περιγράφουν τον Μοτζτάμπα ως «κεντρική αλλά αόρατη» μορφή, η οποία συνέβαλε στη δομή εξουσίας και στην καταστολή διαδηλώσεων, ιδίως από το 2009. Θεωρείται «αγαπημένος» ορισμένων τμημάτων του κατεστημένου, ενώ έχει κατηγορηθεί από αντιπολιτευόμενους για ρόλο σε εκλογικές παρεμβάσεις και συντονισμό κατασταλτικών ενεργειών.

Παρά την ισχυρή του θέση, ο Αλί Χαμενεΐ δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα πιθανών διαδόχων που είχε προτείνει στη Συνέλευση των Ειδικών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και άλλων πηγών, ο λόγος ήταν η αποφυγή εντυπώσεων κληρονομικής διαδοχής ή δυναστείας, που θα θύμιζε μοναρχία και θα υπονόμευε τον ιδεολογικό χαρακτήρα της Ισλαμικής Επανάστασης ως μη κληρονομικού συστήματος.

Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα για τα θρησκευτικά προσόντα του, καθώς δεν κατέχει τον τίτλο του αγιατολάχ, παρότι σπούδασε στη θεολογική σχολή του Κομ. Το Σύνταγμα απαιτεί υψηλή θρησκευτική αυθεντία, αλλά το σύστημα έχει δείξει ευελιξία σε περιπτώσεις ευρείας συναίνεσης.

Παράλληλα, αποκαλύψεις από το Bloomberg και άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέχει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων δύο διαμερισμάτων στο Κένσινγκτον με θέα στην ισραηλινή πρεσβεία, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων λιρών, καθώς και άλλες κατοικίες στο Χάμπστεντ μέσω εταιρειών-βιτρίνα. Οι ιδιοκτησίες αυτές, που αγοράστηκαν από το 2013-2016, έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή χρήση σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες λόγω της εγγύτητάς τους σε ευαίσθητους στόχους.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμβαίνει εν μέσω συνεχιζόμενου πολέμου, με τις ένοπλες δυνάμεις και πολιτικούς παράγοντες να δηλώνουν πίστη στον νέο ηγέτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



