Τραμπ για Ιράν: «Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης δεν θα κρατήσει χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ»

Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, δηλώνοντας ότι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν «δεν θα κρατήσει πολύ» εάν δεν έχει την έγκριση της Λευκός Οίκος.

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η επιλογή του νέου ηγέτη θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτόν τον στόχο.

«Θα πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς. Αν δεν πάρει έγκριση από εμάς, δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ», δήλωσε ο Donald Trump, την ώρα που το Ιράν προετοιμάζεται να ορίσει τον διάδοχο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αποφευχθεί μια νέα κρίση στο μέλλον. «Δεν θέλω ο κόσμος να χρειαστεί να επιστρέψει σε πέντε χρόνια και να κάνει ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμη χειρότερα, να τους αφήσει να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», σημείωσε.

Ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, τα κεντρικά γραφεία της ιρανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εγκατάσταση συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και χρησιμοποιούνταν για την προώθηση «τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» και την παρακολούθηση του Ισραήλ.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν επίσης το κέντρο διοίκησης της εσωτερικής ασφάλειας των Φρουρών, περίπου 50 υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών, ένα συγκρότημα των χερσαίων δυνάμεών τους, καθώς και βάση της εθελοντικής δύναμης Μπασίτζ.

Πιέσεις στον Λίβανο προς τη Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Λίβανος επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσέφ Ρατζί δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της οργάνωσης δεν εκπροσωπούν το λιβανικό κράτος και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι ενεργεί ανεξάρτητα από τις επίσημες αρχές.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Λιβανέζος υπουργός καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αραβικών κρατών του Κόλπου, καθώς και της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση μονάδων του λιβανικού στρατού από ορισμένες θέσεις κατά μήκος των συνόρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



