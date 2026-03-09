Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Αναφορές για τραυματισμό

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν από κρατικό μέσο του Ιράν αναφέρονται στην κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, χωρίς ωστόσο να δίνονται πολλές λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Αναφορές για τραυματισμό
09 Μαρ. 2026 10:21
Pelop News

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, κατά την ανακοίνωση για την ανάληψη της ηγεσίας από τον Χαμενεΐ, οι παρουσιαστές της κρατικής τηλεόρασης τον χαρακτήρισαν «janbaz». Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται στο Ιράν για πρόσωπα που έχουν τραυματιστεί σε σύγκρουση ή από εχθρική ενέργεια.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο, ο τραυματισμός συνδέεται με αυτό που τα ιρανικά μέσα αποκαλούν «πόλεμο του Ραμαζανιού», δηλαδή τη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός ούτε για τη σοβαρότητά του.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ η ανάδειξή του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, παραμένει ασαφές εάν ο τραυματισμός σχετίζεται με τη σημερινή σύγκρουση. Αναλυτής που μίλησε στο βρετανικό μέσο ανέφερε ότι τα τραύματα ενδέχεται να προέρχονται από την περίοδο κατά την οποία ο Χαμενεΐ είχε υπηρετήσει στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

