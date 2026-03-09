Τραμπ: Η λήξη του πολέμου με το Ιράν θα αποφασιστεί «αμοιβαία» με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν θα ληφθεί από κοινού και «αμοιβαία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of Israel, ο κ. Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για δέκατη ημέρα.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω εντατικοποίησης των αμερικανο-ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων, με τον κ. Τραμπ να έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις ενέργειες αυτές απαραίτητες για την εξουδετέρωση της «ιρανικής πυρηνικής απειλής» και την προστασία της ασφάλειας του Ισραήλ και των συμμάχων.

