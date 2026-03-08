Τραμπ: Το σχέδιο του Ιράν ήταν να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Καθώς στο Ιράν πλησιάζουν στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή 08.03.2026 ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ» αν δεν έχει πρώτα τις «ευλογίες» των ΗΠΑ.

«Θα πρέπει να πάρει την έγκρισή μας», είπε ο πρόεδρος στο ABC News, ενώ νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι, «δε νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί στο Ιράν». «Αν δεν την πάρει, δεν θα διαρκέσει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που να το αντιμετωπίσει».

«Δεν θέλω σε πέντε χρόνια να χρειαστεί να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ακόμη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε κάποιον που έχει σχέσεις με το παλιό καθεστώς, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα μπορούσα, αν πρόκειται να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλοι».

Δίνοντας έναν ακόμη λόγο για τον πόλεμο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν σχεδίαζε να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ το σταμάτησαν.

«Είναι ένας χάρτινος τίγρης. Δεν ήταν πριν από μία εβδομάδα, όμως. Και ετοιμάζονταν να επιτεθούν», είπε. «Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να την καταλάβουν».

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σταλούν ειδικές δυνάμεις για να καταλάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα», δήλωσε.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είπε την περασμένη εβδομάδα σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν έχει εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο ώστε να φτάσει σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα μέσα σε 10 ημέρες ή και λιγότερο.

Μεγάλο μέρος του ουρανίου πιστεύεται ότι βρίσκεται στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν κατά την επιχείρηση «Midnight Hammer» στη Νατάνζ, την Ισφαχάν και το Φορντό.

«Θεωρητικά, αν είχαμε φυσικό έλεγχο αυτών των περιοχών, όπου βρίσκεται το υλικό, θα μπορούσαμε να στείλουμε ανθρώπους μας εκεί και να το αραιώσουμε επί τόπου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τι είπε για τους 6 στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ συναντήθηκε με τις οικογένειες των έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν. Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η εμπειρία τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά για τον πόλεμο, απάντησε: «Όχι, καθόλου».

«Οι γονείς θα ήταν στενοχωρημένοι αν το έκανα αυτό», είπε. «Κάθε ένας από αυτούς μου είπε: “Σε παρακαλώ, κύριε, κερδίστε αυτό για το παιδί μου”, και σε μία περίπτωση για μια νεαρή γυναίκα. “Κερδίστε αυτό για το παιδί μου”».

Πρόσθεσε επίσης: «Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Συνάντησα τους γονείς. Ήταν συντετριμμένοι, αλλά και περήφανοι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. «Δεν ξέρω. Ποτέ δεν κάνω προβλέψεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, τόσο σε αποτελεσματικότητα όσο και σε χρόνο», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος υποβάθμισε επίσης την αύξηση στις τιμές της βενζίνης, λέγοντας ότι είναι «ένα μικρό πρόβλημα».

«Νομίζω ότι είναι εντάξει. Είναι ένα μικρό πρόβλημα. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την παράκαμψη», είπε. «Ήξερα ακριβώς τι θα συνέβαινε. Αλλά το θετικό είναι ότι βυθίσαμε 44 από τα πλοία τους, δηλαδή ολόκληρο το ναυτικό τους. Έχουμε καταστρέψει ολόκληρη την αεροπορία τους, τα συστήματα επικοινωνιών και τις τηλεπικοινωνίες τους. Τα αντιαεροπορικά τους συστήματα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχουν καμία άμυνα. Το μόνο που έχουν είναι λόγια».

Παρότι ορισμένοι από τους παλιούς υποστηρικτές του εξέφρασαν ανησυχίες για την επιχείρηση, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι υπάρχει αντίδραση από τη βάση του.

«Είναι πιο δημοφιλές από ποτέ. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ MAGA», είπε. «Γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ούτε χώρα, θα δεχτούμε επίθεση. Και το MAGA έχει να κάνει με τη σωτηρία της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή έχω τη μεγαλύτερη υποστήριξη που είχα ποτέ από το MAGA».

