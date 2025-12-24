Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται κλασική αξία-καταφύγιο, έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 4.519 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς αγορές.

Η άνοδος αυτή εντάσσεται σε μια εντυπωσιακή ετήσια πορεία, με την τιμή του χρυσού να έχει ενισχυθεί κατά περίπου 70% από την αρχή του 2025 – η ισχυρότερη ετήσια απόδοση από το 1979. Παράλληλα, και άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν νέα υψηλά: ο άργυρος (ασήμι) ξεπέρασε τα 70 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός κινήθηκε ανοδικά, ενώ η πλατίνα βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν το ράλι είναι:

Η κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως στην κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήταν «έξυπνο» ο Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μπλόκο σε δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο της Βενεζουέλας, προκαλώντας αντιδράσεις από Ρωσία και Κίνα.

Οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπνδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εντός του 2026. Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έδειξαν εξασθένιση της αγοράς εργασίας και επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Η άνοδος υποστηρίζεται επίσης από μαζικές αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες, εισροές σε ETFs χρυσού και την αποδυνάμωση του δολαρίου, που καθιστά το μέταλλο πιο ελκυστικό για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε περαιτέρω γεωπολιτικές εξάρσεις και οικονομικά δεδομένα.

