Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά

Άνοδος 70% μέσα στο 2025 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων Fed

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά
24 Δεκ. 2025 8:29
Pelop News

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται κλασική αξία-καταφύγιο, έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 4.519 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς αγορές.

Η άνοδος αυτή εντάσσεται σε μια εντυπωσιακή ετήσια πορεία, με την τιμή του χρυσού να έχει ενισχυθεί κατά περίπου 70% από την αρχή του 2025 – η ισχυρότερη ετήσια απόδοση από το 1979. Παράλληλα, και άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν νέα υψηλά: ο άργυρος (ασήμι) ξεπέρασε τα 70 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός κινήθηκε ανοδικά, ενώ η πλατίνα βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν το ράλι είναι:

  • Η κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως στην κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήταν «έξυπνο» ο Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μπλόκο σε δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο της Βενεζουέλας, προκαλώντας αντιδράσεις από Ρωσία και Κίνα.
  • Οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπνδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εντός του 2026. Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έδειξαν εξασθένιση της αγοράς εργασίας και επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Η άνοδος υποστηρίζεται επίσης από μαζικές αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες, εισροές σε ETFs χρυσού και την αποδυνάμωση του δολαρίου, που καθιστά το μέταλλο πιο ελκυστικό για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε περαιτέρω γεωπολιτικές εξάρσεις και οικονομικά δεδομένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:03 Μόσχα: Τρεις νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου, κοντά στο σημείο δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ
9:00 Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα
8:55 Ιλίσια: Αγωνία για 44χρονο συντηρητή ασανσέρ, κρίσιμη η κατάστασή του
8:43 Πάτρα: Το σημερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
8:37 Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση
8:31 Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
8:29 Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά
8:23 Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
8:12 Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
8:03 Οχήματα – Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση
8:00 Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών
7:52 Εντολή εκκένωσης στο Λος Αντζελες, σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες
7:44 Καιρός με καταιγίδες η Παραμονή Χριστουγέννων, που θα εκδηλωθούν, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:35 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:30 Μπορούμε να πετύχουμε
7:24 Συγκίνηση στο τηλεοπτική συνάντηση «Στο Παρά Πέντε»
7:12 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου
23:57 Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23:39 Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!
23:21 Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας παχαίνει όσο κανένα άλλο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ