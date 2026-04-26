Ιστορικό υψηλό 17ετίας στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή (24.4.2026) για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων ανέδειξε σημαντική άνοδο στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025, το οποίο διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψε και η ιδιωτική κατανάλωση, ακολουθώντας τη δυναμική των εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 167 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Σημειώνεται ότι το 2024 είχε προηγηθεί άνοδος κατά 4,5%, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η αύξηση επιταχύνθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στο 9,8%.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η ενίσχυση των εισοδημάτων συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,51 δισ. ευρώ (+5,9%). Παράλληλα, οι κοινωνικές εισφορές κινήθηκαν ανοδικά κατά 480 εκατ. ευρώ (+4,6%), ενώ καταγράφηκε μείωση των φόρων κατά 319 εκατ. ευρώ (-5,3%), συμβάλλοντας στη βελτίωση του τελικού διαθέσιμου ποσού για τα νοικοκυριά.

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία διαμορφώνεται πλέον στο περίπου 8% και κινείται προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε αύξηση της απασχόλησης και διεύρυνση της μισθολογικής βάσης.

Από την πλευρά τους, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται σταδιακά στα συνολικά εισοδήματα από εργασία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Με βάση επίσης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στα 171,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ εισοδήματος και καταναλωτικής δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μεγέθη αφορούν σε ονομαστική αύξηση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο περίπου 2,5% το 2025. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επίδραση του πληθωρισμού, καταγράφεται ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που συνδέεται με τη σταδιακή βελτίωση της οικονομικής θέσης των νοικοκυριών, δηλώνουν οι παράγοντες του οικονομικού επιτελείου.

