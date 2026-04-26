Ιστορικό υψηλό 17ετίας στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025

26 Απρ. 2026 11:27
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή (24.4.2026) για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων ανέδειξε σημαντική άνοδο στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025, το οποίο διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψε και η ιδιωτική κατανάλωση, ακολουθώντας τη δυναμική των εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 167 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Σημειώνεται ότι το 2024 είχε προηγηθεί άνοδος κατά 4,5%, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η αύξηση επιταχύνθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στο 9,8%.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η ενίσχυση των εισοδημάτων συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,51 δισ. ευρώ (+5,9%). Παράλληλα, οι κοινωνικές εισφορές κινήθηκαν ανοδικά κατά 480 εκατ. ευρώ (+4,6%), ενώ καταγράφηκε μείωση των φόρων κατά 319 εκατ. ευρώ (-5,3%), συμβάλλοντας στη βελτίωση του τελικού διαθέσιμου ποσού για τα νοικοκυριά.

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία διαμορφώνεται πλέον στο περίπου 8% και κινείται προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε αύξηση της απασχόλησης και διεύρυνση της μισθολογικής βάσης.

Από την πλευρά τους, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται σταδιακά στα συνολικά εισοδήματα από εργασία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Με βάση επίσης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στα 171,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ εισοδήματος και καταναλωτικής δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μεγέθη αφορούν σε ονομαστική αύξηση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο περίπου 2,5% το 2025. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επίδραση του πληθωρισμού, καταγράφεται ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που συνδέεται με τη σταδιακή βελτίωση της οικονομικής θέσης των νοικοκυριών, δηλώνουν οι παράγοντες του οικονομικού επιτελείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»
13:44 Η πρόταση του Τριαντάφυλλου Μασμανίδη: Η ιδανικότερη αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής
13:34 ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
13:33 Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα
13:17 Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή
13:16 ΟΦΗ: Ποιος και πώς τον έκανε ξανά μεγάλο και Κυπελλούχο
13:05 Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο
12:56 Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα
12:51 ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
12:46 Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)
12:44 Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς
12:35 EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
12:26 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές
12:17 Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας
12:14 Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο
12:08 Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
12:01 Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τρεις ημέρες με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας
11:53 Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
11:50 Στάση αναμονής από την ΕΚΤ για τα επιτόκια – Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
11:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ