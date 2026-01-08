Ιστορικός θρίαμβος για την Καρδίτσα με υπογραφή Δίπλαρου

Στους «16» του BCL, έκανε το 2-0 νίκες κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα

08 Ιαν. 2026 21:01
Θρίαμβος για την Καρδίτσα, που έγραψε ιστορία στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν για δεύτερη φορά της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αυτήν τη φορά στην έδρα τους με 84-75, έκαναν το 2-0 στα play-in και πήραν το εισιτήριο για τους 16 του Basketball Champions League.

Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας

Η Καρδίτσα θα βρεθεί στον 10ο όμιλο του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον ελληνικό «εμφύλιο», την Άλμπα Βερολίνου και μία εκ των Σολέ ή Τόφας.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπαιξε εξαιρετικά και στηρίχθηκε στην τριάδα του Πατρινού Νίκου Δίπλαρου και των Χόρχλερ, Μπράντον Τζέφερσον.

Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε μεγάλα σουτ, όταν η Καρδίτσα τα είχε πραγματικά ανάγκη και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ.

Μαζί του ο Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 8 ασίστ, αλλά και ο Νόα Χόρχλερ με 17 πόντους (8/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ.

