Ιστορικός θρίαμβος για την Καρδίτσα με υπογραφή Δίπλαρου
Στους «16» του BCL, έκανε το 2-0 νίκες κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα
Θρίαμβος για την Καρδίτσα, που έγραψε ιστορία στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν για δεύτερη φορά της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αυτήν τη φορά στην έδρα τους με 84-75, έκαναν το 2-0 στα play-in και πήραν το εισιτήριο για τους 16 του Basketball Champions League.
Η Καρδίτσα θα βρεθεί στον 10ο όμιλο του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον ελληνικό «εμφύλιο», την Άλμπα Βερολίνου και μία εκ των Σολέ ή Τόφας.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπαιξε εξαιρετικά και στηρίχθηκε στην τριάδα του Πατρινού Νίκου Δίπλαρου και των Χόρχλερ, Μπράντον Τζέφερσον.
Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε μεγάλα σουτ, όταν η Καρδίτσα τα είχε πραγματικά ανάγκη και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ.
Μαζί του ο Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 8 ασίστ, αλλά και ο Νόα Χόρχλερ με 17 πόντους (8/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ.
