Ιταλία: Μπλάκ άουτ και στο αεροδρόμιο στο Μπέργκαμο!

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

04 Ιαν. 2026 13:17
Pelop News

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο ανέστειλε το Σάββατο το βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας χθες διακόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

