Ιταλία: Δολοφονία μοντέλου στο Μιλάνο, την σκότωσαν με την αστυνομία έξω από το σπίτι της

Ένας γείτονας ανέφερε μια βίαιη διαμάχη που συνέβη πριν από περίπου έξι μήνες μεταξύ τους

15 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε χθες βράδυ στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η Πάμελα Τζενίνι, 29 ετών που ήταν γνωστό μοντέλο στην «πρωτεύουσα» της μόδας, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο επιχειρηματία Τζανλούκα Σοντσίν.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία. «Ήξερα ότι ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Ήθελε να τον αφήσει», είπε στην αστυνομία αργότερα.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού με τον δράστη να την σέρνει ως το μπαλκόνι και να την δολοφονεί με δεκάδες μαχαιριές.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.
