Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
Φέρεται να ήταν αναρχικοί που έφτιαχναν εκρηκτικό μηχανισμό
Στην Ιταλία ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η αγροικία, όπου διέμεναν, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο.
Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.
Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.
