Ιταλία: Έκανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη για να μη συλληφθεί!

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλατόνε, στη νότια Ιταλία.

12 Δεκ. 2025 8:58
Pelop News

Παριστάνοντας το άγαλμα, μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη στη νότια Ιταλία, ένας 38χροονς από τη Γκάνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο, πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά ρεαλιστική για να είναι άγαλμα. Μόλις πλησίασε, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για άνθρωπο που στεκόταν ακίνητος.

Ο δήμαρχος κάλεσε άμεσα τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο που είχε αποφύγει να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

