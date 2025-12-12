Ιταλία: Έκανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη για να μη συλληφθεί!

Παριστάνοντας το άγαλμα, μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη στη νότια Ιταλία, ένας 38χροονς από τη Γκάνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο, πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά ρεαλιστική για να είναι άγαλμα. Μόλις πλησίασε, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για άνθρωπο που στεκόταν ακίνητος.

Ο δήμαρχος κάλεσε άμεσα τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο που είχε αποφύγει να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



