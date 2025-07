Ιταλία: Έκρηξη σε βενζινάδικο με πολλούς τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

«Συναγερμός» το πρωί της Παρασκευής στην Ρώμη, όταν αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις με σοβαρά εγκαύματα, από έκρηξη σε βενζινάδικο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η τεράστια έκρηξη σε διανομέα βενζίνης, ντίζελ και υγραερίου (LPG) στη Via dei Gordiani ακούστηκε σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα.

Ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Roma Today δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φωτιάς ψηλά πάνω από το βενζινάδικο.

Η υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνιών της Ρώμης Atac δήλωσε ότι έκλεισε έναν κοντινό σταθμό του μετρό «Teano» μετά από οδηγίες της αστυνομίας.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις08:00 το πρωί, όταν αντλία αποκολλήθηκε από τη δεξαμενή που τροφοδοτούσε το σύστημα διανομής καυσίμων του βενζινάδικου.

❗️Foto di Leonardo Arlia della colonna di fumo dopo le due esplosioni a una stazione GPL in via dei Gordiani in zona Prenestina. pic.twitter.com/eDlEM3KGri

