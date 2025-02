Ιταλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη της Αίτνας ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το ηφαίστειο της Αίτνας, άρχισε να εκρήγνυται την Τρίτη, με μια εντυπωσιακή ροή λάβας να αναδύεται από ρωγμή σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τις ημέρες πριν από την έκρηξη, το ηφαίστειο παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών τέφρας και αρκετών μικρών εκρήξεων αερίων και μάγματος από τον νοτιοανατολικό κρατήρα του.

Χθες, μια σεισμική ακολουθία έπληξε την περιοχή κοντά στην πόλη Linguaglossa, στη βόρεια πλευρά του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το newsbeast, μέχρι εκείνη τη στιγμή, η ροή της λάβας είχε επεκταθεί σε περισσότερα από δύο χιλιόμετρα.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες με τη λάβα να ρέει πάνω στο χιόνι:

🚨ITALY: MOUNT ETNA ERUPTS IN STUNNING NIGHT-TIME DISPLAY

Lava met snow in a breathtaking eruption from Mount Etna’s Bocca Nuova crater, with molten rock streaming from a fracture nearly 10,000 feet above sea level.

Volcanologists say this sub-terminal eruption is part of… pic.twitter.com/j8YGXGIKen

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 11, 2025