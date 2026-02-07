Ιταλία: Έρευνα για πιθανή δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές γραμμές – Εκρηκτικός μηχανισμός και κομμένα καλώδια

Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό ζημιών σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη Μπολόνια, που προκάλεσε καθυστερήσεις σε δρομολόγια τρένων. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, με την υπόθεση να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας.

07 Φεβ. 2026 17:48
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ιταλικής αστυνομίας για πιθανή δολιοφθορά σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στη Μπολόνια, μετά από σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις σε σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Ο κρατικός οργανισμός σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato (FS) διευκρίνισε ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε τεχνική αστοχία, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια παρέμβασης τρίτων. Το περιστατικό σημειώθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην κανονική γραμμή Μπολόνια–Πάδοβα εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ στη γραμμή υψηλής ταχύτητας της ίδιας διαδρομής βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια. Παράλληλα, στη γραμμή Μπολόνια–Ανκόνα, στην περιοχή του Πεζάρο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ηλεκτρική καμπίνα.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι χαρακτήρισε το περιστατικό «εγκληματική πράξη», σημειώνοντας ότι αν επιβεβαιωθεί οργανωμένη επίθεση, ιδιαίτερα την πρώτη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, θα πρόκειται για ενέργεια που —όπως είπε— επιδιώκει να πλήξει τη χώρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η αποκατάσταση των υποδομών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να επανέλθει πλήρως η λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών.

