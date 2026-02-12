Ιταλία: Ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση καρδιάς 2χρονου – Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί, εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία υπόθεση μεταμόσχευσης καρδιάς σε δίχρονο παιδί στη Νάπολη, μετά από πληροφορίες για σοβαρό λάθος στη συντήρηση του μοσχεύματος.

Ιταλία: Ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση καρδιάς 2χρονου – Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί, εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη
12 Φεβ. 2026 15:15
Pelop News

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση μεταμόσχευσης καρδιάς σε παιδί δύο ετών στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, καθώς οι Αρχές διερευνούν σοβαρό ιατρικό λάθος που φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του μικρού ασθενή.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά, παρότι είχε προηγηθεί πρόβλημα κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος από το Μπολτσάνο προς τη Νάπολη. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι, αντί για πάγο, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για τη συντήρηση της καρδιάς, κάτι που φέρεται να προκάλεσε σοβαρή φθορά στο όργανο.

Παρά τη φθορά, η χειρουργική ομάδα προχώρησε στη μεταμόσχευση. Το δίχρονο αγόρι νοσηλεύεται πλέον σε φαρμακολογικό κώμα, ενώ η οικογένειά του απευθύνει εκκλήσεις για άμεση εξεύρεση νέου μοσχεύματος, καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και έχουν αναφερθεί επιπλοκές και στο ήπαρ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ενώ δύο εισαγγελικές έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, δύο γιατροί του νοσοκομείου έχουν τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των ευθυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Αδωνις Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»
18:19 Nations League: Κληρώνει για την Ελλάδα στη League A
18:10 Μητέρα 9 παιδιών συνελήφθη ως ύποπτη για τον φόνο των δύο βρεφών!
18:00 Στο επίκεντρο οι έμποροι: Σύσκεψη του γενικού γραμματέα με εκπρόσωπους φορέων
17:51 Μεταφορά παράνομων μεταναστών και συλλήψεις
17:51 Πάτρα: Το κέντρο πήρε «φωτιά» με βαλκανικούς ρυθμούς ΦΩΤΟ
17:36 Συναγερμός, εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη
17:26 Νεκρός παγκόσμιος πρωταθλητής, τον «πρόδωσε» το αλεξίπτωτό του
17:22 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ
17:17 Η τιμωρία της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για ότι έγινε στο Ντουμπάι
17:14 Βουλή: Το λάθος με το κουμπί και η παραδοχή Μπούρα ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Ολοταχώς για σύμπραξη ΕΣΥ και Ασφαλιστικών: Ο Ανδρέας Ξανθός βλέπει άμεσα ιδιωτικοποίηση της Υγείας
17:03 ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ICE αποσύρεται από την Μινεσότα
17:02 Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος» για τα λαθραία τσιγάρα
17:01 Η ΝΕΠ έτοιμη για νέες κολυμβητικές διακρίσεις
16:52 Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος
16:40 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βάζει «λουκέτο» στα κτίρια μετά τα επεισόδια
16:38 Η συνάντηση Τσίπρα – Τασούλα και η αναφορά στην «Ιθάκη»
16:26 Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας
16:14 Χρηστίδης: Η χαμένη επταετία της ΝΔ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ