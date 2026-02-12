Ιταλία: Ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση καρδιάς 2χρονου – Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί, εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση μεταμόσχευσης καρδιάς σε παιδί δύο ετών στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, καθώς οι Αρχές διερευνούν σοβαρό ιατρικό λάθος που φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του μικρού ασθενή.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά, παρότι είχε προηγηθεί πρόβλημα κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος από το Μπολτσάνο προς τη Νάπολη. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι, αντί για πάγο, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για τη συντήρηση της καρδιάς, κάτι που φέρεται να προκάλεσε σοβαρή φθορά στο όργανο.

Παρά τη φθορά, η χειρουργική ομάδα προχώρησε στη μεταμόσχευση. Το δίχρονο αγόρι νοσηλεύεται πλέον σε φαρμακολογικό κώμα, ενώ η οικογένειά του απευθύνει εκκλήσεις για άμεση εξεύρεση νέου μοσχεύματος, καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και έχουν αναφερθεί επιπλοκές και στο ήπαρ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ενώ δύο εισαγγελικές έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, δύο γιατροί του νοσοκομείου έχουν τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των ευθυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



