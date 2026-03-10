Ιταλία: Ισχυρή σεισμική δόνηση κοντά στο Κάπρι στην Τυρρηνική Θάλασσα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον κόλπο της Νάπολης

Ιταλία: Ισχυρή σεισμική δόνηση κοντά στο Κάπρι στην Τυρρηνική Θάλασσα
10 Μαρ. 2026 7:33
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 ώρα Ελλάδας (00:03 ώρα Ιταλίας) στην Τυρρηνική Θάλασσα, στο Γκόλφο ντι Νάπολι, κοντά στη Νάπολη και το νησί Κάπρι.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά του Κάπρι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 414 χιλιόμετρα. Η μεγάλη αυτή εστιακή βάθος εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτερη περιοχή –συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Νάπολη, η Καμπανία και ακόμη και πιο απομακρυσμένες περιοχές όπως το Μιλάνο– αλλά χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς στην επιφάνεια.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε ως ML 5.9 από το INGV, ενώ ορισμένες αρχικές εκτιμήσεις από άλλα ινστιτούτα (όπως το GFZ Γερμανίας) την προσδιόρισαν αρχικά κοντά στους 6,0-6,1 βαθμούς με ελαφρώς διαφορετικό βάθος (περίπου 377-382 χλμ.), το οποίο στη συνέχεια προσαρμόστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε κτίρια, υποδομές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές της Πολιτικής Προστασίας και οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση. Η περιοχή της Καμπανίας και τα νησιά Κάπρι και Ίσκια είναι συνηθισμένα σε σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής τους θέσης κοντά στην καλντέρα των Φλεγραίων Πεδίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:18 Το ΓΕΛ Ρίου πρωταθλήτρια ομάδα στο Σχολικό χάντμπολ
9:17 ΑΑΔΕ: Νέοι ΚΑΔ για 1,9 εκατ. επιχειρήσεις – Έλεγχος και διορθώσεις
9:11 71 μετάλλια για τη ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο κολύμβησης
9:11 ΔΥΠΑ: Ανοίγει στις 12:00 η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει 750 ευρώ επίδομα
8:59 Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου για Golden Visa
8:50 «Καίει λεφτά» το ρεζερβουάρ: «Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων, πού έφτασαν στην Πάτρα
8:43 Ηλιακό νέφος κατευθύνεται στη Γη – Τι κίνδυνος υπάρχει
8:36 «Τα πουλιά της Ελλάδας»: Έκθεση φωτογραφίας της ΟΙΚΙΠΑ
8:30 Reuters: Ο πληθωρισμός επιστρέφει, πιο ευάλωτη η Ευρώπη από τις ΗΠΑ
8:22 Πάνω από 1.400 πρόστιμα για μη χρήση κράνους – Τι δείχνουν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ, που καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις
8:15 Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε κάποιο σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα
7:55 Πόλεμος στον Κόλπο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν
7:46 Ιωάννινα: Κλειστά και σήμερα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και δημοτικές δομές, συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά το σεισμό
7:41 Ανοιξιάτικος παραμένει ο καιρός μέχρι το Σάββατο, πού θα φτάσει η θερμοκρασία, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:33 Ιταλία: Ισχυρή σεισμική δόνηση κοντά στο Κάπρι στην Τυρρηνική Θάλασσα
7:23 Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους: Έσπασαν τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
7:17 Στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
7:11 Εγκαιρη παρέμβαση
7:07 Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για νέο κύμα ακρίβειας, ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται
7:06 Ο Τραμπ βλέπει το τέλος του πολέμου: «Θα τελειώνει σύντομα, είμαστε πολύ μπροστά» – Απότομο «φρένο» στο ράλι του πετρελαίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ