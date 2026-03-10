Ιταλία: Ισχυρή σεισμική δόνηση κοντά στο Κάπρι στην Τυρρηνική Θάλασσα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 ώρα Ελλάδας (00:03 ώρα Ιταλίας) στην Τυρρηνική Θάλασσα, στο Γκόλφο ντι Νάπολι, κοντά στη Νάπολη και το νησί Κάπρι.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά του Κάπρι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 414 χιλιόμετρα. Η μεγάλη αυτή εστιακή βάθος εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτερη περιοχή –συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Νάπολη, η Καμπανία και ακόμη και πιο απομακρυσμένες περιοχές όπως το Μιλάνο– αλλά χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς στην επιφάνεια.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε ως ML 5.9 από το INGV, ενώ ορισμένες αρχικές εκτιμήσεις από άλλα ινστιτούτα (όπως το GFZ Γερμανίας) την προσδιόρισαν αρχικά κοντά στους 6,0-6,1 βαθμούς με ελαφρώς διαφορετικό βάθος (περίπου 377-382 χλμ.), το οποίο στη συνέχεια προσαρμόστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε κτίρια, υποδομές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές της Πολιτικής Προστασίας και οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση. Η περιοχή της Καμπανίας και τα νησιά Κάπρι και Ίσκια είναι συνηθισμένα σε σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής τους θέσης κοντά στην καλντέρα των Φλεγραίων Πεδίων.

