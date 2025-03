Ιταλία: Κακοκαιρία με πλημμύρες οδήγησε σε εκκενώσεις στην Τοσκάνη και την Εμίλια-Ρομάνια ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Τοσκάνη και την Αιμίλια-Ρομάνια την Παρασκευή προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού σε πολλές περιοχές. Στην Τοσκάνη, η Φλωρεντία και οι γύρω πόλεις αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Άρνο και άλλων μικρότερων ρευμάτων. Ο κυβερνήτης της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζιάνι, ανέφερε ότι οι ποταμοί είχαν ξεπεράσει το «επίπεδο συναγερμού 1», με κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Στην Αιμίλια-Ρομάνια, οι βροχοπτώσεις επηρέασαν κυρίως τις περιοχές Φορλί, Ραβέννα, Μπολόνια και Φεράρα, με ποταμούς όπως ο Σένιο, ο Λαμόνε και ο Σαντέρνο να ξεπερνούν τα όρια συναγερμού στις ορεινές περιοχές των Απεννίνων. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και να αποφεύγουν τις περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας.

#Maltempo #Firenze, decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [#14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 14, 2025