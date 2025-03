Συναγερμός στο Ντένβερ: Αεροσκάφος της American Airlines έπιασε φωτιά μετά την προσγείωση ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω σοβαρού μηχανικού προβλήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη και προκάλεσε αναστάτωση στους 172 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση 1006 από το Κολοράντο Σπρινγκς προς το Ντάλας, όταν, λίγο μετά τις 17:15 τοπική ώρα, οι πιλότοι εντόπισαν έντονες δονήσεις στον δεξιό κινητήρα. Άμεσα αποφασίστηκε αλλαγή πορείας και προσγείωση στο Ντένβερ.

Πλάνα στα social media δείχνουν επιβάτες να βγαίνουν στα φτερά του αεροπλάνου, ενώ καπνός αναδυόταν από τον κινητήρα. Παρά τον πανικό, η προσγείωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με την εταιρεία. Ωστόσο, 12 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

