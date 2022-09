Ιταλία – Ντράγκι: Ανακοίνωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες από τις πλημμύρες 

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του θα διαθέσει άμεσα 5 εκατομμύρια ευρώ για να στηριχθούν οι πληγέντες από τις πλημμύρες στην κεντρική Ιταλία.

Ιταλία: Καθηλώνουν οι μαρτυρίες από τις φονικές πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

«Ευχαριστώ ειλικρινά όλους, από την Πολιτική Προστασία μέχρι τους πυροσβέστες και τους εθελοντές», είπε ο Ντράγκι, ο οποίος μετέβη στην περιφέρεια Μάρκε για να διαπιστώσει αυτοπροσώπως το μέγεθος των καταστροφών.

Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

«Το παντοπωλείο που είχα έχει καταστραφεί», δήλωσε στο Reuters η Luciana Agostinelli, κάτοικος της περιοχής, ενώ ο Ludovico Caverni, δήμαρχος της Serra Sant’Abbondio, ενός άλλου χωριού που επλήγη από τις πλημμύρες παρομοίασε την κατάσταση με έναν σεισμό.

Η Paola Pino d’Astore, εμπειρογνώμονας της Ιταλικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (SIGEA), δήλωσε στο Reuters ότι οι πλημμύρες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. «Πρόκειται για ένα μη αναστρέψιμο φαινόμενο, μια πρόγευση για το πώς θα είναι το μέλλον μας», σημείωσε.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV

— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 16, 2022