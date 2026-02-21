Ιταλία: Πέθανε το 2χρονο αγοράκι μετά τη μοιραία μεταμόσχευση καρδιάς – Στο μικροσκόπιο το τραγικό λάθος

Δεν τα κατάφερε το δίχρονο παιδί που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς στη Νάπολη, μετά τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε προβληματικό μόσχευμα. Η υπόθεση συγκλονίζει την Ιταλία, ενώ η εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες βρίσκεται σε εξέλιξη.

21 Φεβ. 2026 13:23
Pelop News

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02/2026) στη Νάπολη το δίχρονο αγοράκι που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο Μονάλντι, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες ώστε να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα, ωστόσο η επιβαρυμένη κατάσταση των ζωτικών οργάνων του παιδιού δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, το παιδί είχε υποβληθεί πριν από περίπου δύο μήνες σε μεταμόσχευση καρδιάς, η οποία φέρεται να συνοδεύτηκε από σοβαρό ιατρικό σφάλμα. Το μόσχευμα είχε μεταφερθεί από το Μπολτσάνο στη Νάπολη μέσα σε κουτί με ξηρό πάγο και, όταν έφτασε στο χειρουργείο, είχε υποστεί σημαντική αλλοίωση.

Παρά την κατάσταση του μοσχεύματος, η ιατρική ομάδα φέρεται να προχώρησε στη μεταμόσχευση, καθώς η καρδιά του παιδιού είχε ήδη αφαιρεθεί, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε αναβολή της επέμβασης.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μέσω δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, οδηγώντας τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναγνωρίσει ευθύνες, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

