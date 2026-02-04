Ιταλία: Πλήγμα για τον Σαλβίνι, αποχώρησε ο υπαρχηγός του

Σε μήνυμα που διακινήθηκε και στα εσωτερικά κανάλια του κόμματος, ο ηγέτης της Λέγκας τόνισε ότι το κόμμα είχε στηρίξει τον Βαννάτσι όταν άλλοι τον είχαν απομονώσει

04 Φεβ. 2026 10:53
Πολίτικες εξελίξεις στην Ιταλία, καθώς σημαντικό πλήγμα δέχεται η ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι καθώς ο ευρωβουλευτής και πρώην υπαρχηγός του κόμματος Ρομπέρτο Βαννάτσι ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από εβδομάδες εσωκομματικής έντασης και αποτυχημένες προσπάθειες γεφύρωσης των διαφορών ανάμεσα στον αρχηγό της Λέγκας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, και την πιο ακραία πτέρυγα του κόμματος που εξέφραζε ο Βαννάτσι, ο οποίος προανήγγειλε την ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού, στα δεξιά της Λέγκας, με την ονομασία Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον).

«Η δεξιά μου δεν είναι μετριοπαθής»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βαννάτσι, πρώην στρατηγός του ιταλικού στρατού, οπαδός του Μπενίτο Μουσουλίνι αλλά και του Βλάντιμιρ Πούτιν , επιβεβαίωσε ότι προχωρά αυτόνομα, χαράσσοντας σαφή ιδεολογική γραμμή: «Η δεξιά μου δεν είναι μενού à la carte – και πάνω απ’ όλα δεν είναι μετριοπαθής», έγραψε, περιγράφοντάς την ως «αληθινή, συνεπή, εθνικιστική, ισχυρή, περήφανη, καθαρή και μεταδοτική».

Σε άλλη ανάρτηση σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κανένας πυγμάχος δεν κερδίζει έναν αγώνα ρίχνοντας μετριοπαθή χτυπήματα».

Ο Βαννάτσι είχε ηγηθεί εσωκομματικής τάσης που αμφισβητούσε ανοιχτά πολιτικές της κυβερνητικής συμμαχίας υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Η απάντηση Σαλβίνι: «Απογοητευμένος και πικραμένος»

Ο Ματέο Σαλβίνι απάντησε επίσης μέσω X, δηλώνοντας: «Θυμωμένος; Όχι. Απογοητευμένος και πικραμένος».

Σε μήνυμα που διακινήθηκε και στα εσωτερικά κανάλια του κόμματος, ο ηγέτης της Λέγκας τόνισε ότι το κόμμα είχε στηρίξει τον Βαννάτσι όταν άλλοι τον είχαν απομονώσει, προσφέροντάς του προβεβλημένους ρόλους και εκλογικές ευκαιρίες. «Η συμμετοχή σε ένα κόμμα σημαίνει όχι μόνο να παίρνεις, αλλά και δουλειά, θυσίες και –πάνω απ’ όλα– πίστη», έγραψε ο Σαλβίνι κάνοντας λόγο για μήνες γεμάτους «εντάσεις, προβλήματα και διασπαστικές κινήσεις».

 

