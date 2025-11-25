Ιταλία: Σοκ από τον ομαδικό βιασμό 18χρονης, τρεις συλλήψεις

Φρίκη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο ομαδικός βιασμός 18χρονης γυναίκας μπροστά στον σύντροφό της στα περίχωρα της Ρώμης. Το περιστατικό συνέβη στις 25 Οκτωβρίου και τρεις εκ των δραστών συνελήφθησαν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (25.11).

Το ζευγάρι είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στο πάρκο Tor Tre Teoste στη Ρώμη όταν τους περικύκλωσαν οι δράστες. Όπως είπε ο 24χρονος στους αστυνομικούς, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου, στη συνέχεια τον τράβηξαν έξω από το αυτοκίνητο και μετά την φίλη του. Ακολούθησε ο βιασμός της.

Όπως περιέγραψε, τον ακινητοποίησαν ενώ κάποιοι εκ των δραστών βίαζαν την φίλη του. Εκείνος φώναζε για βοήθεια και τους παρακαλούσε να σταματήσουν, αλλά δεν κατάφερε να τους σταματήσει.

Μετά την επίθεση, και οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή. Το ζευγάρι, και οι δύο τους Ιταλοί, αμέσως μετά κάλεσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις Μαροκινούς με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας.

Δύο συνελήφθησαν λίγες μέρες μετά την επίθεση της 25ης Οκτωβρίου, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη στη Βενετία πριν από λίγες ημέρες.

