Ιταλία: Σοκ με 12χρονο να χάνει την ζωή του, τον… ρούφηξε τζακούζι

Ο δικηγόρος της οικογένειας, έκανε γνωστό ότι οι συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

10 Απρ. 2026 17:40
Pelop News

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Ιταλία ο θάνατος του Ματέο Μπραντιμάρτι, που έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο μέσα σε τζακούζι σε ξενοδοχείο της Ιταλίας.

Το 12χρονο αγόρι που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, μέσα σε τζακούζι ξενοδοχείου στην περιοχή Πενναμπίλι, στην επαρχία του Ρίμινι στην Ιταλία.

Οι γιατροί είχαν διαπιστώσει εγκεφαλικό θάνατο και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

Το 12χρονο παιδί είχε παγιδευτεί όταν το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο του τζακούζι ενώ το σύστημα λειτουργούσε. Είχε μπει στη δεξαμενή, η οποία είχε βάθος λίγο πάνω από ένα μέτρο, όμως δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια για σχεδόν πέντε λεπτά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ