Ιταλία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Ακόμα τέσσερις αγνοούνται – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νύχτα την κεντρική ιταλική περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφικές πλημμύρες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και ένα παιδί, το οποίο βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα του όταν παρασύρθηκε από το νερό. Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο με το παιδί, αλλά στη συνέχεια οι δυο τους παρασύρθηκαν από άλλο κύμα και το παιδί χάθηκε, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα.

Αυτή τι στιγμή, υπάρχουν 180 πυροσβέστες που εργάζονται στις περιοχές μεταξύ των επαρχιών Ancona και Pesaro Urbino που επλήγησαν από τις πλημμύρες, για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, όμως όσο οι ώρες περνούν, οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV

— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 16, 2022