Ιταλία: Βρυχώνται τα ηφαίστεια Αίτνα και Στρόμπολι ΒΙΝΤΕΟ

Η νότια Ιταλία τελεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς τα ηφαίστεια Αίτνα και Στρόμπολι παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.

Ο κρατήρας του ηφαιστείου της Αίτνας έχει αρχίσει εκτοξεύσει τόνους στάχτης με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της Κατάνια, ενώ στο νησί Στρόμπολι έχει ανέβει το επίπεδο της επιφυλακής στο κόκκινο.

Στο νησί Στρόμπολι, που έχει πλημμυρίσει από τουρίστες, καθώς είναι ένα από τα διάσημα τουριστικά θέρετρα της Ιταλίας υψώθηκε μια στήλη τέφρας και καπνού που έφτανε τα δύο χιλιόμετρα. Στη συνέχεια η τέφρα έγινε πυροκλαστική ροή και έφτασε στη θάλασσα.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για εκκένωση του νησιού, όλοι είναι σε ετοιμότητα.

E ancora, sempre confronto tra camera a infrarossi (sinistra) e visibile (destra) dei flussi piroclastici che entrano in mare dopo aver percorso tutta la lunghezza della Sciara del Fuoco. Video fornito dai progetti #UNO e #Dynamo . #Stromboli #INGV pic.twitter.com/ORhsGsmIRt

Σύμφωνα με το newsit, στην Αίτνα ένα σύννεφο από στάχτη και λάβα έφτασε σε ύψος 4,5 χλμ από τον κρατήρα Voragine.

The images of Mount Etna’s eruption today, July 4th, 2024, are incredible.

📍 Sicily, Italy 🇮🇹

pic.twitter.com/xJxjRebp1n

