Ιταλός υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του εισπράττοντας χιλιάδες ευρώ ΦΩΤΟ

Επί τρία χρόνια εξαπατούσε άνδρας στην Ιταλία το κράτος, υποδυόμενος τη νεκρή μητέρα του για να εισπράττει την σύνταξή της, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το σώμα της κρυμμένο στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο 56χρονος, που δεν κατονομάζεται, εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο της μητέρας του, Graziella Dall’Oglio, η οποία πέθανε σε ηλικία 82 ετών, χωρίς ποτέ να αναφέρει τον θάνατό της στις αρχές.

Αντίθετα, τοποθέτησε το σώμα της σε έναν υπνόσακο και το έκρυψε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους, με αποτέλεσμα όταν οι αρχές βρήκαν τη Dall’Oglio, το σώμα της να είχε μουμιοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο γιος της μιμούνταν κάθε λεπτομέρεια της μητέρας του, ακόμη και το μακιγιάζ της, και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, κατάφερε μάλιστα να ανανεώσει την ταυτότητά της, μετά τον θάνατό της. Με τη σύνταξη της μητέρας του και τρία ακίνητα στην ιδιοκτησία του, ο άνδρας υπολογίζεται ότι εισέπραττε περίπου 52.000 δολάρια ετησίως.

Οι αρχές περιέγραψαν ότι υπέστη μια «μεταμόρφωση τύπου Mrs. Doubtfire», αναφερόμενες στην ταινία του 1993 με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, στην οποία ένας πρόσφατα χωρισμένος άνδρας υποδύεται την τέλεια οικιακή βοηθό για να βλέπει τα παιδιά του.

Ωστόσο, ένας υπάλληλος του κράτους, παρατηρώντας τα εμφανή «αρρενωπά» χαρακτηριστικά του, όπως τη χαμηλή φωνή και τον «χοντρό» λαιμό, αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε τις αρχές. Οι αρχές συνέκριναν φωτογραφίες της Dall’Oglio με τον γιο της και διαπίστωσαν ότι επί χρόνια τους εξαπατούσε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αρχές βρήκαν το σώμα της Dall’Oglio, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο δήμαρχος του Borgo Virgilio δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα: «Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί από τη νεκροψία. Είναι μια πολύ παράξενη ιστορία και πολύ, πολύ λυπηρή».

Η νεκροψία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο γιος ερευνάται για παράνομη απόκρυψη σώματος και απάτη με συντάξεις, ενώ δεν είναι σαφές αν έχει συλληφθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



