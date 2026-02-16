«Ήταν αγαπημένες, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά», μαρτυρίες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

«Ζούσαν η μία για την άλλη», λένε όσοι γνώριζαν τις δύο αδελφές 66 και 68 χρόνων, εντοπίστηκαν σήμερα (16/2/2026) νεκρές στο σπίτι τους. Οι δύο τους ζούσαν μαζί τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τροχαίο με τραυματίες πατέρα και 7χρονο στην Κατούνα Ξηρόμερου

Μάλιστα η μία εκ των δύο ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σχεδόν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί.

«Είχαμε μέρες να τις δούμε και ανησυχήσαμε, εμείς καλέσαμε την αστυνομία για να μπορέσουμε να μπούμε στο διαμέρισμα. Ήταν αγαπημένες αδερφές, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά» τόνισαν άνθρωποι που ζουν στην ίδια γειτονιά της Πάτρας, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά, καθώς οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές για τη διακριτική τους παρουσία και τη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους.

Πλέον όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια πιθανότατα συνδεόμενα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και τα διαχειρίζονταν με αξιοπρέπεια/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



