«Ήταν αγαπημένες, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά», μαρτυρίες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά της Πάτρας, που ζούσαν τα τελευταία χρόνια

16 Φεβ. 2026 21:01
«Ζούσαν η μία για την άλλη», λένε όσοι γνώριζαν τις δύο αδελφές 66 και 68 χρόνων, εντοπίστηκαν σήμερα (16/2/2026) νεκρές στο σπίτι τους. Οι δύο τους ζούσαν μαζί τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μάλιστα η μία εκ των δύο ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σχεδόν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί.

«Είχαμε μέρες να τις δούμε και ανησυχήσαμε, εμείς καλέσαμε την αστυνομία για να μπορέσουμε να μπούμε στο διαμέρισμα. Ήταν αγαπημένες αδερφές, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά» τόνισαν άνθρωποι που ζουν στην ίδια γειτονιά της Πάτρας, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά, καθώς οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές για τη διακριτική τους παρουσία και τη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους.

Πλέον όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια πιθανότατα συνδεόμενα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και τα διαχειρίζονταν με αξιοπρέπεια/

