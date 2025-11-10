«Ήταν ένα θαύμα», μαρτυρία για τη σωτηρία τριών ανδρών από το Βιετνάμ, που επέζησαν 40 ώρες στη θάλασσα μετά τον τυφώνα Καλμάγκι, ΒΙΝΤΕΟ

«Κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να είναι ζωντανός. Οι περισσότεροι από τους 10 επιβαίνοντες πίστευαν πως αναζητούσαμε μονάχα το πτώμα του, όχι ότι θα ανέπνεε ακόμα»

10 Νοέ. 2025 23:59
Στο Βιετνάμ τρεις άνδρες, που είχαν παρασυρθεί στα ανοικτά των ακτών του από τον τυφώνα Καλμάγκι, βρέθηκαν το Σάββατο σώοι και αβλαβείς, έχοντας παραμείνει στο νερό για περισσότερες από 40 ώρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας διασώστης και ένα μέλος της οικογένειας ενός εκ των διασωθέντων.

«Είχαμε μείνει απολύτως άναυδοι, ήταν σαν να ζούμε ένα θαύμα» δήλωσε ο Παν Χάου, 40 ετών, στο AFP αφού το πλοίο του, το An Vinh Express, διέσωσε έναν από τους άνδρες.

«Κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να είναι ζωντανός. Οι περισσότεροι από τους 10 επιβαίνοντες πίστευαν πως αναζητούσαμε μονάχα το πτώμα του, όχι ότι θα ανέπνεε ακόμα», συμπλήρωσε ο ναυτικός.

Όπως μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Βιετνάμ, οι τρεις άνδρες χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένας εξ αυτών, ο Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ, ηλικίας 44 ετών, βρέθηκε στο νερό έπειτα από έναν οικογενειακό διαπληκτισμό.

Ο Κουάνγκ Σανχ και ο Φαμ Ντούι Κουάνγκ επιχείρησαν να σώσουν τον Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ με μια μικρή βάρκα που διέθετε σωσίβια γιλέκα, όμως η βάρκα ανατράπηκε και οι τρεις άνδρες παρασύρθηκαν στα ανοικτά και απομακρύνθηκε ο ένας από τον άλλο.

Ο Φαμ Ντούι Κουάνγκ ήταν ο πρώτος που περισυλλέχθηκε το πρωί του Σαββάτου από το πλοίο Hai Nam 39 νότια της νήσου Λι Σον (κέντρο), απ’ όπου οι άνδρες είχαν αρχικά φύγει, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές Αρχές, που έστειλαν το An Vinh Express, σύμφωνα με τον Φαμ Χάου.

Σε ένα βίντεο που τράβηξε ο Φαν Χάου με το τηλέφωνό του διακρίνεται ο Λε Κουάνγκ Σανχ να επιπλέει μόνος στην επιφάνεια του νερού, την ώρα που μέλη του πληρώματος φωνάζουν το όνομά του και του ρίχνουν ένα σωσίβιο.

Ο Κουάνγκ Σανχ είχε τις αισθήσεις του, όμως ήταν αποπροσανατολισμένος, έπειτα από τόσες ώρες μέσα στο νερό. Ρώτησε τους διασώστες του γιατί είχαν πάει να τον αναζητήσουν, καθώς εκείνος «απλά κολυμπούσε», σύμφωνα με τον Φαν Χάου.

Ο Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ, ο άνδρας που αρχικά πήδηξε στη θάλασσα, διασώθηκε από ένα τρίτο πλεούμενο, σύμφωνα με βιετναμέζικα ΜΜΕ.

Οι τρεις άνδρες εξακολουθούν και νοσηλεύονται σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο τυφώνας Καλμάγκι έπληξε την Πέμπτη το κεντρικό Βιετνάμ προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, και έχοντας αφήσει πίσω του περισσότερους από 200 νεκρούς στις Φιλιππίνες.
