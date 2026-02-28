«Ήταν για φάπες, δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά εκεί σε πάνε», ο Πέτρος Λαγούτης για την ερώτηση δημοσιογράφου μετά τον χωρισμό του

Πριν μερικές ημέρες έγινε γνωστή η είδηση για την προσωπική ζωή του ηθοποιού, ότι πλέον δεν είναι μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

28 Φεβ. 2026 17:32
Pelop News

Συμβαίνουν και αυτά: σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέτρος Λαγούτης  στο «Καλύτερα Αργά» μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό, δηλώνοντας πως σε δεύτερο χρόνο συνάντησε τον δημοσιογράφο, εξηγώντας του, πως τον είχε φέρει σε άβολη θέση.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστή η είδηση για την προσωπική ζωή του ηθοποιού με δημοσιογράφο να τον ρωτάει, πώς θα περνούσε στις 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Όσο για τις ερωτήσεις σε δημόσια πρόσωπα για την προσωπική τους ζωή, ο ηθοποιός σχολίασε: «Πώς γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς, το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μέσα στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου; Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, εντάξει, είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα, αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το πού ρίχνουμε το φως στα πράγματα. Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες, γιατί του το είπα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα έπρεπε να ρίξω τις φάπες. Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε».

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πέτρος Λαγούτης στις 6 Φεβρουαρίου στο «Super Κατερίνα» επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, ότι πλέον δεν είναι μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

