«Ήταν σχεδόν στο σπίτι», δήλωσε ο σύζυγός της Nicole M. Amor, που σκοτώθηκε στο Κουβέιτ πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ

04 Μαρ. 2026 23:33
Στις ΗΠΑ από το Πεντάγωνο ταυτοποιήθηκαν τέσσερις από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν από επίθεση ιρανικού drone στο Port Shuaiba του Κουβέιτ την 1η Μαρτίου, μία μέρα μετά τις επιθέσεις Operation Epic Fury από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Ανάμεσά τους ήταν η Σμηνίας Πρώτης Τάξης Nicole M. Amor, 39 ετών, από το White Bear Lake της Μινεσότα, η οποία σε λίγες μόλις μέρες θα επέστρεψε στο σπίτι της, στον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.

Οι υπόλοιποι ταυτοποιημένοι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες ήταν: ο Λοχαγός Cody A. Khork, 35 ετών, από τη Φλόριντα, ο Σμηνίας Πρώτης Τάξης Noah L. Tietjens, 42 ετών, από τη Νεμπράσκα, και ο Ειδικός Declan J. Coady, 20 ετών, από την Αϊόβα. Τα ονόματα των άλλων δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από το Πεντάγωνο. Όλοι ήταν έφεδροι του Στρατού, τοποθετημένοι στο 103ο Σώμα Υποστήριξης στο Des Moines της Αϊόβα.

«Ήταν σχεδόν στο σπίτι», δήλωσε ο σύζυγός της, Τζόι Άμορ, συγκλονισμένος από την απώλεια. «Δεν πηγαίνεις στο Κουβέιτ περιμένοντας ότι κάτι θα συμβεί, και για εκείνη να είναι ανάμεσα στους πρώτους – πονάει πολύ».

Ο Τζόι Άμορ περιέγραψε ότι μίλησαν λίγες ώρες πριν την επίθεση μέσω μηνυμάτων, ανταλλάσσοντας χαρούμενες συζητήσεις για ένα μικρό ατύχημα που είχε την προηγούμενη βραδιά. «Το πρωί απλώς δεν απάντησε ποτέ», πρόσθεσε με πόνο.

Στην προσωπική της ζωή, η Άμορ αγαπούσε τη κηπουρική και τα μαγειρικά πειράματα μαζί με τον γιο της, μαθητή Λυκείου. Λάτρευε επίσης την ποδηλασία με την κόρη της, που πάει στην τετάρτη δημοτικού.

Στο στρατό, η Άμορ και οι συνάδελφοί της εργάζονταν στην εφοδιαστική αλυσίδα, κρατώντας τα στρατεύματα πλήρως εφοδιασμένα με τρόφιμα και εξοπλισμό.

