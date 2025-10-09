«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»: Συγκλονίζουν οι γιατροί για την κακοποιημένη έγκυο

Σοκάρει η υπόθεση της 39χρονης εγκύου που μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Αττικό νοσοκομείο, έχοντας δεχθεί επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να διασώσουν την όρασή της, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

09 Οκτ. 2025 13:20
Pelop News

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Αττικό νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε 39χρονη έγκυος από τη Γεωργία, βαριά τραυματισμένη στο πρόσωπο μετά από επίθεση με πιρούνι που, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε από τον σύζυγό της.

«Ήταν αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της με πιρούνι», περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας πως οι γιατροί που την υποδέχθηκαν «αντιμετώπισαν ένα πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

Η γυναίκα έφτασε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σε άθλια κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και γύρω από τα μάτια. «Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη. Τα μάτια της ήταν άσχημα, γιατί το πιρούνι την τραυμάτισε και στην περιοχή των ματιών», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.

Η 39χρονη νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, υπό συνεχή αστυνομική φύλαξη. «Έγιναν ήδη χειρουργικές επεμβάσεις. Δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε να διασώσουμε την όρασή της», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, προσθέτοντας πως η γυναίκα βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Είναι σοκαριστικό το πώς έχει γίνει το πρόσωπό της με τα τρυπήματα από το πιρούνι. Τι κτήνη είναι αυτά που μπορούν να φέρονται με τέτοια σκληρότητα; Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 43χρονος σύζυγος, επίσης γεωργιανής καταγωγής, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ψυχικού, μετά την προσαγωγή του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και οργή τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και στην κοινή γνώμη, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα της ενδοοικογενειακής βίας.
