Ιτούδης: «Ενας πύραυλος χτύπησε κτίριο 700 μέτρα από το σπίτι μου»

03 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΙ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας μία πολύ δραματική εμπειρία που έζησε στο Τελ Αβίβ, καθώς ένας πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στα 700 μέτρα από το σπίτι του.

Η αποστολή της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως ενημέρωσε ο Δημήτρης Ιτούδης έχει αποχωρήσει από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου και πλέον βρίσκεται στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει για Σόφια με σκοπό να επιστρέψει στο μικρόκοσμο του μπάσκετ, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Έλληνας προπονητής.

Ο Ιτούδης τόνισε ότι δεν βλέπει κάποιον τρόπο η ομάδα του να επιστρέψει στο Ισραήλ με την υπάρχουσα κατάσταση και πλέον θα επιστρέψει στη Σόφια, εκεί όπου ξεκίνησε τη φετινή της προσπάθεια στη Euroleague.

Χρειάστηκε να αφήσει το διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ, ο προπονητής της Χάποελ, καθώς ένας πύραυλος πέρασε από τις αναχαιτίσεις και χτύπησε ένα κτίριο που βρισκόταν πολύ κοντά στο σπίτι του. Ο Ιτούδης τόνισε ότι χρειάστηκε να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο για να μείνει σε πιο ασφαλή περιοχή, μέχρι να καταφέρει να φύγει από τη χώρα, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

