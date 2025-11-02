Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του προμηθέα δεν απέφυγε τη νέα ήττα, αυτήν τη φορά από τους Δαναούς Αργους στο «Promitheas Park».

02 Νοέ. 2025 18:10
Την ήττα από τους Δαναούς Αργους στην Πάτρα γνώρισαν τα κορίτσια του Προμηθέα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Σαμαράς-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 9-22, 20-40 (ημ.), 33-63, 46-86.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Δεληγιάννη 6, Κατσίνα 2, Συρμακέτση 15 (3), Μιχαλοπούλου 3 (1), Σταμούλη 11 (1), Καλαμπαλίκη 3 (1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 2, Παπαδοπούλου 4, Κατσώνη.
ΔΑΝΑΟΙ (Χατζηδάκη): Σπριγκς 16, Διαμαντοπούλου 20 (6), Οικονομάκη 12 (1), Κοντογιάννη 2, Τραγουστή 9 (2), Κοντογεώργου 17, Χρυστοστομίδου 6 (2), Μαλαπάνη 4.

* Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Πορφύρας-Ανταίος 62-54, Μελίσσια-Ανδρογέας 76-58, Ιωνικός ΝΦ-ΚΑΠ …. Την επόμενη αγωνιστική (23/11) οι «Προμηθίνες» αγωνίζονται εκτός έδρας με τον Ανταίο (13.30).
