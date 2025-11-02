Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του προμηθέα δεν απέφυγε τη νέα ήττα, αυτήν τη φορά από τους Δαναούς Αργους στο «Promitheas Park».
Την ήττα από τους Δαναούς Αργους στην Πάτρα γνώρισαν τα κορίτσια του Προμηθέα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.
Διαιτητές: Σαμαράς-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 9-22, 20-40 (ημ.), 33-63, 46-86.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Δεληγιάννη 6, Κατσίνα 2, Συρμακέτση 15 (3), Μιχαλοπούλου 3 (1), Σταμούλη 11 (1), Καλαμπαλίκη 3 (1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 2, Παπαδοπούλου 4, Κατσώνη.
ΔΑΝΑΟΙ (Χατζηδάκη): Σπριγκς 16, Διαμαντοπούλου 20 (6), Οικονομάκη 12 (1), Κοντογιάννη 2, Τραγουστή 9 (2), Κοντογεώργου 17, Χρυστοστομίδου 6 (2), Μαλαπάνη 4.
* Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Πορφύρας-Ανταίος 62-54, Μελίσσια-Ανδρογέας 76-58, Ιωνικός ΝΦ-ΚΑΠ …. Την επόμενη αγωνιστική (23/11) οι «Προμηθίνες» αγωνίζονται εκτός έδρας με τον Ανταίο (13.30).
