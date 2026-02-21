Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα

Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα
21 Φεβ. 2026 21:47
Pelop News

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 3-1 σετ από τον Νηρέας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, δείχνοντας από νωρίς θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, βελτίωσαν την απόδοσή τους σε επίθεση και μπλοκ και επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Η Ολυμπιάδα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως τα λάθη στα κρίσιμα σημεία και η σταθερότητα του Νηρέα έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που έφτασαν τελικά στη νίκη με 3-1 σετ.

Ολυμπιάδα (Α. Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Κάββουρας, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Ανατριχιαστική μαρτυρία: «Ο πατριός μου με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν νήπιο»
22:39 Εφόσον έχετε γεννηθεί μία από αυτές τις τέσσερις ημερομηνίες, τότε μαγνητίζετε με ευκολία την επιτυχία
22:21 Αυτό είναι κατακόκκινο υπερτρόφιμο που στηρίζει καρδιά, έντερο και αντοχή
22:08 Πάλεψε, αλλά ηττήθηκε ο Ερμής, άρεσαν οι “μικροί”
22:01 Κυριάρχος και Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός με Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο
21:55 Πάτρα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά
21:47 Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα
21:42 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ
21:36 Αγνοείται 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι Ευρυτανίας
21:24 Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους
21:12 Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
21:00 Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
20:52 Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%
20:40 Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!
20:28 Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
20:16 «Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό
20:04 Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
19:57 Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ
19:46 Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»
19:42 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ