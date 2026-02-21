Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 3-1 σετ από τον Νηρέας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, δείχνοντας από νωρίς θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, βελτίωσαν την απόδοσή τους σε επίθεση και μπλοκ και επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Η Ολυμπιάδα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως τα λάθη στα κρίσιμα σημεία και η σταθερότητα του Νηρέα έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που έφτασαν τελικά στη νίκη με 3-1 σετ.

Ολυμπιάδα (Α. Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Κάββουρας, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος.

