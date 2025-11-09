Ηττα για την Θύελλα από το Λουτράκι και πισωγύρισμα

Ηττα για την Θύελλα από το Λουτράκι και πισωγύρισμα
09 Νοέ. 2025 16:51
Πισωγύρισμα για την Θύελλα η Πατρών η οποία αν και πάλεψε, “πλήρωσε” τα αμυντικά λάθη και έχασε εντός έδρας, με 2-1  από το Λουτράκι για την 8η αγωνιστική της  Γ΄ Εθνικής.

H πατρινή ομάδα έχασε ευκαιρία για να παραμείνει στην πρώτη εξάδα  και επί της ουσίας “πέταξε” τους 3 βαθμούς  που κέρδισε στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή.

Μετά από ένα αμφίρροπο, αλλά χωρίς πολλές φάσεις πρώτο ημίχρονο, όλα τα «λεφτά» ήταν το β΄ μέρος, όπου το Λουτράκι σκόραρε στο 49΄ με τον Στρατίκη που εκμεταλλεύτηκε το λάθος τον Κολοβούρη ο οποίος έχασε τη μπάλα από τα χέρια του και έγινε το 0-1.

Η Θύελλα βγήκε στην αντεπίθεση,  πίεσε και «φωνάζει»  για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κουτσαντώνη στο 65΄ με τον διαιτητή να δείχνει παίζετε.

Το Λουτράκι βγήκε στην αντεπίθεση και στο 74΄ έκανε το 0-2 με τον Κατσούλη να σκοράρει με σουτ από την μεγάλη περιοχή.

Η πατρινή ομάδα δεν τα παράτησε, στο 85΄ με την κεφαλιά του Κωνσταντινίδη-μετά από σέντρα του Σκεπετάρη- πέτυχε γκολ και μείωσε σε 1-2 που ήταν τελικό.

ΘΥΕΛΛΑ (Καραβίας): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος (52΄ Μπουρίκας),  Θανόπουλος (52’Κ. Κουτσαντώνης), Κατριβέσης, Τριανταφυλόπουλος (64΄ Σουτζόγλου), Θ. Βλασόπουλος , Αχ.Κουτσαντωνης (52΄ Θεοδωρακόπουλος), Σκεπετάρης, Ντίνος, Μαντάς.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Διασσιανός, Καμαρός, Δημητρίου, Κίτσος, Στρατίκης, Αλβες, Παπαχρήστος, Γκούμας, Τσέλιος (76΄ Δαμουλιάνος), Κατσούκης (90+ Κουτσοδήμος), Μαρνέζος.
