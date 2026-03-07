Ήττα για τον ΝΟΠ στη Γλυφάδα από τον ισχυρό Υδραϊκό

Με 16-9, προηγήθηκε 3-2 στο 8λεπτο, αλλά εκεί…

Ήττα για τον ΝΟΠ στη Γλυφάδα από τον ισχυρό Υδραϊκό
07 Μαρ. 2026 19:12
Pelop News

Με 16-9 ηττήθηκε ο ΝΟΠ από τον ισχυρό  Υδραϊκό επικράτησε 19-6 στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας σε αναμέτρηση της Waterpolo League ανδρών.

Έγραψε ιστορία η Καλαμάτα επιστρέφοντας στους μεγάλους μετά από 25 χρόνια!

Τέσσερα τέρματα σημείωσε για τους  νικητές ο Γιώργος Καλαϊτζής και τρία ο Ιορδάνης-Οδυσσέας Μασμανίδης.

O Φίλιππος Αντίοχος σημείωσε δυο τέρματα για την ομάδα της Πάτρας, που προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο αλλά ο τυπικά γηπεδούχος πέρασε μπροστά 7-3 στο ημίχρονο με επί μέρους 5-0 στο β’ οκτάλεπτο. Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στο β΄ μέρος όπου είχε επί μέρους σκορ 7-1.

Οκτάλεπτα: 2-3, 5-0, 5-2, 7-1

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση, όλα τα αναλυτικά στοιχεία καθώς και το βίντεο του αγώνα, ΕΔΩ.

Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης, Αλέξανδρος Χατζηγούλας

 

