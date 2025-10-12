Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Με ήττα από τον Ιωνικό ΝΦ στο «Promitheas Park» ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στην Α2 Εθνική τα κορίτσια του Προμηθέα.

Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα Δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα τα κορίτσια του Προμηθέα
12 Οκτ. 2025 16:24
Pelop News

Με το αριστερό μπήκε ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ με 80-48.

Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 8-23, 21-41 (ημ.), 33-63, 48-80.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Φραγγέα 8, Συρμακέση, Δεληστάθη 7, Κατσίνα 15, Μιχαλοπούλου 3 (1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 6, Καλαμπαλίκη 3, Κατσαντώνη 2, Παπαδοπούλου, Γούση, Χρόνη 2.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 8, Γκριτζά 11, Θεοδωροπούλου 11, Στεριοπούλου 13 (1), Γιαμπάνη 2, Ντάνου 12 (2), Καββαδά 4, Καραβέλη 9, Πατέρα 3, Τσούτσου 3 (1), Φαραζόγλου 2, Κορφοξυλιώτη 2.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»
17:06 «Επίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
16:57 Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή
16:54 Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους
16:42 Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!
16:34 Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!
16:27 Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη
16:24 Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
16:18 Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό
16:11 Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
16:02 Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”
15:55 Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες
15:50 Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
15:42 Α. Παναγιωτόπουλος για Κ. Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής!
15:32 Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ
15:25 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο
15:17 Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει…
15:10 Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
15:07 Η αποκάλυψη του Κωστόπουλου για τον γάμο της κόρης του
14:57 Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ