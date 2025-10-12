Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
Με ήττα από τον Ιωνικό ΝΦ στο «Promitheas Park» ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στην Α2 Εθνική τα κορίτσια του Προμηθέα.
Με το αριστερό μπήκε ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ με 80-48.
Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 8-23, 21-41 (ημ.), 33-63, 48-80.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Φραγγέα 8, Συρμακέση, Δεληστάθη 7, Κατσίνα 15, Μιχαλοπούλου 3 (1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 6, Καλαμπαλίκη 3, Κατσαντώνη 2, Παπαδοπούλου, Γούση, Χρόνη 2.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 8, Γκριτζά 11, Θεοδωροπούλου 11, Στεριοπούλου 13 (1), Γιαμπάνη 2, Ντάνου 12 (2), Καββαδά 4, Καραβέλη 9, Πατέρα 3, Τσούτσου 3 (1), Φαραζόγλου 2, Κορφοξυλιώτη 2.
