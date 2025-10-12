Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Με το αριστερό μπήκε ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ με 80-48.

Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 8-23, 21-41 (ημ.), 33-63, 48-80.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Φραγγέα 8, Συρμακέση, Δεληστάθη 7, Κατσίνα 15, Μιχαλοπούλου 3 (1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 6, Καλαμπαλίκη 3, Κατσαντώνη 2, Παπαδοπούλου, Γούση, Χρόνη 2.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 8, Γκριτζά 11, Θεοδωροπούλου 11, Στεριοπούλου 13 (1), Γιαμπάνη 2, Ντάνου 12 (2), Καββαδά 4, Καραβέλη 9, Πατέρα 3, Τσούτσου 3 (1), Φαραζόγλου 2, Κορφοξυλιώτη 2.

