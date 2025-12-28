Ηττα στην πρεμιέρα για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ ηττήθηκαν με 19-13 από τον Εθνικό στον ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο. Τα 8λεπτα: 5-6, 3-4, 1-4, 4-5. Πρώτες σκόρερς για τη ΝΕΠ ήταν η Λαμπάτου με 6 γκολ και Ειρήνη Τσίγκα με 2. Από ένα γκολ πέτυχαν και οι Κεπενού, Κοτζάμπαση, Μιχαλάτου, Κακαϊδή και Ελ. Τσίγκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



