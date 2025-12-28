Ηττα στην πρεμιέρα για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ κοίταξαν στα μάτια για δυόμισυ 8λεπτα τον Εθνικό, όμως στη συνέχεια υποκλίθηκαν στην αγωνιστική ανωτερότητα του αντιπάλου τους.
Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ ηττήθηκαν με 19-13 από τον Εθνικό στον ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο. Τα 8λεπτα: 5-6, 3-4, 1-4, 4-5. Πρώτες σκόρερς για τη ΝΕΠ ήταν η Λαμπάτου με 6 γκολ και Ειρήνη Τσίγκα με 2. Από ένα γκολ πέτυχαν και οι Κεπενού, Κοτζάμπαση, Μιχαλάτου, Κακαϊδή και Ελ. Τσίγκα.
